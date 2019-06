Nur zwei Prozent der Österreicher wollen ein Elektroauto kaufen

Elektroautos werden beim Kauf gefördert, bejubelt und vom Fiskus bevorzugt, nur kaufen will sie in Österreich trotzdem fast niemand. Auch was den Online-Autokauf betrifft sind die Österreicher zurückhaltend. Die Motive für Onlineautokäufer und die größte Herausforderung für den Autohandel.

Die Autohersteller pulvern Milliarden in die Technik und die Produktion von Elektroautos – nur kaufen wollen sie die Kunden nicht so recht. Das lässt sich nicht nur am bisherigen Kaufverhalten ablesen, sondern auch an den künftigen Kaufabsichten.

Laut einer Umfrage des OMG Instituts im Auftrag des Vereins „Mein Auto“ wollen von 1.000 befragten Österreichern, die ein Auto besitzen oder in diesem Jahr eines anschaffen wollen, nur zwei Prozent ein Elektroauto fix kaufen. Weitere fünf Prozent gaben an, dass ein Kauf wahrscheinlich ist.

Stationärer Handel dominiert

Nur wenige sind derzeit auch bereit ein Auto im Internet zu kaufen, wobei sich laut Studie aber bereits 80 bis nahezu 100 Prozent vor dem Kauf online über Modelle und Preise informieren. „Der Kauf selbst wird weiterhin beim Händler getätigt“, legt Wolfgang Bachmayer, Chef des OGM-Instituts das Umfrageergebnis der Studie dar.Und weiter: „Vertrauen und Nähe sind hier ausschlaggebend, vor allem für Ältere und im ländlichen Bereich.“

"Je konkreter der Autokauf wird, umso mehr setzen Kunden auf persönlichen Kontakt, persönliche Beratung und persönliches Service", so Burkhard Ernst,Obmann des Vereins Mein Auto und Landesgremialobmann des Fahrzeughandels Wien.

Herausforderung für den Handel

In Bezug auf das Online-Kaufverhalten dürfte jedoch einiges in Bewegung geraten. Mit Online-Käufen haben Kunden vielfach auch schon positive Erfahrungen gemacht. Selbst wenn Online-Käufe bei Autos noch nicht so häufig sind, "der Autohandel muss sich mehr auf diesen kommenden Vertriebsweg einstellen“, rät Meinungsforscher Bachmayer.

Die Hauptmotive für einen Online-Kauf sind der niedrigere Preis und die höhere Auswahl an Fahrzeugen. Hier sieht auch Autohandelsprofi Ernst eine zentrale Herausforderung für die Zukunft des Fahrzeughandels: "Das Autohaus wird sich nicht durch den Preis vom Online-Mitbewerber absetzen können. Sehr wohl aber durch Qualität, Service und Kundenbindung. Diese Aspekte gilt es zukünftig noch stärker als Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Online-Handel zu realisieren."