Mercedes C-Klasse Cabrio Das Cabrio mit Stoffverdeck bietet Kopfraumheizung und speziellen Schutz vor Wind. Die Bandbreite der Motoren reicht von 156 PS bis 367 PS. Internet-Vernetzung ist schon in der Basisversion enthalten.

© Bild: press photo, do not use for advertising purposes

