Am Gebrauchtwagen-Markt wimmelt es vor Betrügern, vor allem in Internet. Die Verkäufer sind mit allen Wassern gewaschen. Wie Sie Betrüger schon am Inseraten entlarven, bei welchen Bedingungen man spätestens die Finger lassen sollte und welche Tipps Sie beim Gebrauchtwagenkauf beherzigen sollten.

Die cleversten Autokäufer sind die, die einen ein, zwei Jahre alten Gebrauchtwagen zu einem sensationellen Preis kaufen. Am besten mit nur einem Vorbesitzer, wenigen Kilometern am Tacho und tadellosem Serviceheft. Oder etwa doch nicht? Manchmal verbirgt sich hinter dem vermeintlichen Traumauto eine behübschte Schrottkarre, die im schlimmsten Fall nie geliefert wird, aber für die man viel Geld bezahlt hat. Manchmal klingt das Angebot eben zu gut, um wahr zu sein. "Alles was zu billig erscheint, ist es auch", stellt ÖAMTC-Juristin Urusual Zelenka klar. Vor allem beim Kauf eines Gebrauchten im Internet lauern zahlreiche Fallen. Dort ist die Auswahl zwar riesig und die Preise oft günstig, aber gerade da lauert der Betrug um viele Ecken.

Die Gauner sind oft nicht einmal besonders einfallsreich. „Viele Tricks der Betrüger funktionieren seit Jahren“, so die ÖAMTC-Juristin Urusual Zelenka. Üblicherweise sind sie dort besonders aktiv wo im Internet Gebrauchtwagen von Privat zu Privat angeboten werden. Der Betrug lauert auf allen Portalen. Selbst große und beliebte Gebrauchtwagenportale wie willhaben.at oder autoscout.at sind nicht vor Lockangeboten, die von Betrügern erstellt werden, gefeit. „Betrug findet überall stattfinden“, so Zelenka

1. Anbieter aus dem Ausland will Vorauskasse

Die Alarmglocken sollten jedenfalls läuten, wenn der Anbieter angibt im Ausland zu sein und vorgibt sein Auto in Österreich verkaufen zu wollen. Eine beliebte Masche, die laut ÖAMTC in den vergangenen Jahren häufig angewandt wurde: Jemand gibt an ein ausgewanderter Österreicher zu sein, der jetzt in Norwegen, Finnland oder Spanien lebt und sein Auto hier verkaufen will. Die Zustellung des angeblich im Ausland befindlichen Autos soll mit einer österreichischen Spedition erfolgen. Dafür ist leider eine Vorauszahlung nötig oder es wird gefordert gleich die Gesamtsumme vor der Lieferung zu überweisen. Wer sich darauf einlässt, hat jedoch mit ziemlicher Sicherheit sein Geld versenkt, ohne das Wunschauto jemals auch nur zu sehen zu bekommen. Selbst wenn versprochen wird das Auto kostenlos nach Österreich transportieren zu lassen, verlangen die Betrüger natürlich eine Vorauskasse. Um Inserate mit solchem oder ähnlichem Inhalt, sollte man jedenfalls einen weiten Bogen machen. Und niemals Geld im Vorhinein überweisen. Wer trotzdem so blauäugig ist, hat manchmal das Glück auf einen Bankbeamten zu stoßen, der sich weigert eine solche Überweisung durchzuführen. Sie kennen solche Machenschaften von Betrügern oft nur zu gut.

2. Inserat mit schweren sprachlichen Fehlern

Ein Indiz, dass etwas faul ist, können auch sprachliche Fehler und Ungereimtheiten sein. „Wenn jemand vorgibt Österreicher zu sein, aber das Inserat in schlechtem Deutsch verfasst ist, sollte das ebenso eine Warnung sein, wie wenn jemand behauptet Ausländer zu sein, aber vorgibt einen österreichischen Ingenieurs-Titel zu tragen. Oft sind die Formulierungen auch so als wären sie von einem Sprachcomputer generiert worden. Ein Österreicher, der gerade in ein anderes Land umgezogen ist, aber einen ausländischen Namen trägt, wird bei Abzocke-Inseraten ebenfalls häufig gewählt. Es kommt auch vor, dass mehrere Anbieter behaupten, ein und dasselbe Auto zu verkaufen. Im Internet ist nichts unmöglich.

3. Niemals zahlen via Western Union

Den Ganoven, die vorgeben einen Wagen aus dem Ausland in Österreich verkaufen zu wollen, geht es vor allem um die Art der Finanztransaktion. Sie versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, die Geldtransaktion mit dem internationalen Bargeldtransfer-Anbieter Bankhaus Western Union oder einem Institut mit ähnlichen Leistungen durchzuführen. Der Clou an dieser speziellen Art der Überweisung: Diese Transaktion kann weder zurückgerufen werden, noch lässt sich der Empfänger ausfindig machen. Das bedeutet: Das Geld ist, einmal abgeschickt, auf nie mehr wiedersehen weg. „Sobald der Verkäufer etwas anderes als eine Kreditkarte oder eine Banküberweisung verlangt, sollte man die Finger davon lassen“, warnt deshalb die Verkehrsclub-Juristin.

4. Hände weg sobald es kompliziert wird

Manchmal legen die Betrüger ihre Inserate auch so an, dass auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, dass das Angebot von einem Anbieter aus dem Ausland stammt. „Erst wenn man sich auf das Inserat hin meldet, merkt man keinen Verkäufer aus Österreich vor sich zu haben. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Wenn auch noch die Abwicklung des Geschäfts kompliziert zu werden droht, am besten sofort vom Kauf Abstand nehmen“, rät die Juristin.

5. Kein Geld an einen Notar oder Treuhänder ins Ausland überweisen

Einen Notar oder Treuhänder für die Geldüberweisung ins Ausland dazwischen schalten, klingt seriös und vertrauenswürdig, aber die Profis wissen: Hier lauert ein Falle. Sobald ein Verkäufer vorschlägt das Geld einem Notar oder Treuhänder im Ausland zu überweisen, riecht es schon kilometerweit nach Betrug. „Man kann meist nicht beurteilen, wie strickt die Regeln für Notare und Treuhänder im jeweiligen Land sind“, argumentiert Zelenka vom ÖAMTC.

6. Vorsicht, wenn Gebrauchtwagen in Kommission verkauft wird

Selbst bei Gebrauchtwagenhändlern sollte man alle Sinne schärfen, um niemandem auf den Leim zu gehen. Etwa wenn es darum geht, wer der Vertragspartner ist. So kommt nicht selten vor, dass ein Gebrauchtwagenhändler von einem Autobesitzer den Wagen nur in Kommission nimmt und diesen für ihn verkauft. Doch Vorsicht: Das bedeutet der Händler ist nicht der Besitzer des Fahrzeugs und damit auch nicht Vertragspartner. Bei Problemen und Streitigkeiten ist so nicht der Händler verantwortlich, sondern der private Verkäufer im Hintergrund. Vertragspartner ist derjenige, der auf der Rechnung angeführt wird. „Wenn etwas nicht passt, ist der Verkäufer unter Umständen unauffindbar“, weiß Zelenka aus Erfahrung ihrer Klienten.

Tipps für Gebrauchtwagenkäufer

Ankaufstest auch beim Kauf vom Händler

Einer der wichtigsten, wenn auch nicht immer beherzigten Tipps beim Fahrzeugkauf - vor allem beim Kauf im Internet. Fahren Sie das Auto Probe und machen Sie einen Ankaufstest bei einem Verkehrsclub. Selbst, wenn man bei einem Händler einen Gebrauchtwagen kauft und man auf Nummer Sicher gehen will, ist ein Ankaufstest ratsam. Zelenka: „Unter privaten Verkäufern gibt es sogar solche, die von sich aus einen Ankaufstest machen, um so glaubwürdiger zu wirken.“ Bei einem Markenhändler kann man sich jedoch in sicheren Händen fühlen. ÖAMTC-Tipp: „Bei einem Händler, der seine Autos aber beispielsweise aus einem Container am Schrottplatz verkauft, ist Vorsichtig angebracht und ein Ankaufstest ratsam.“

Achten Sie auf die Dauer der Gewährleistung

Wer sich beim Kauf auf die Gewährleistung verlässt und deshalb gar auf einen genauen Check des Fahrzeugs verzichtet, bewegt sich unter Umständen auf dünnem Eis. Ob und welche Gewährleistung im Ernstfall geleistet wird, ist so eine Sache“, schränkt Zelenka ein. Händler versuchen gerne in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine kürzere Gewährleistungsfrist von nur einem statt zwei Jahre hinein zu schummeln. Das ist zwar erlaubt, doch vielen Käufern ist das nicht bewusst und wird im Kleingedruckten auch leicht übersehen. Die besonders Unverfrorenen unter den Verkäufern versuchen die gesetzliche Gewährleistung vertraglich komplett auszuschließen. Zelenka: „Das ist allerdings laut Gesetz nicht möglich.“

Private können Gewährleistung ausschließen – unter Bedingungen

Viele Privatanbieter sind der Ansicht, sie trifft die Gewährleistungspflicht nicht. Aber das ist ein Irrtum. Der Käufer hat das Recht zu erwarten, ein Auto zu kaufen, das auch fährt. Tut es das nicht, muss der Verkäufer das sehr wohl gewährleisten. Stellt dies der Käufer im Nachhinein fest oder einen anderen erheblichen Schaden, kann dieser Forderungen stellen. Gänzlich nichtig ist die Klausel eine Gewährleistung auszuschließen bei Verkäufen zwischen Privaten, wenn Mängel arglistig verschwiegen werden.

Fehlkauf bietet hohes Konfliktpotential

Wie knifflig die Sache mit der Gewährleistung ist, zeigt sich auch, wenn man Mängel entdeckt, die keinen erheblichen Schaden darstellen, man aber so dennoch unzufrieden mit dem Kauf ist. „Das ist der Punkt bei dem viel gestritten wird“, so Zelenka. Käufer haben kaum eine Chance, wenn es ihnen nicht gelingt dem Verkäufer eine böse Absicht nachzuweisen. Die Frage ist auch, wie weit das Problem vorhersehbar war. Aber zu viel Furcht vor Streitigkeiten, gerade bei Händlern, ist überflüssig. Zelenka: „Bei einem seriösen Händler bleiben Kunden, wenn sie mit seinem Kauf unzufrieden sind, nicht über.“

Verlassen Sie sich nicht auf ein Pickerl-Gutachten

Nur weil ein Auto ein Pickerl hat, bedeutet das nicht, dass es sich in einem guten Zustand befindet. „Das Gutachten besagt nur, dass es noch fahrtüchtig ist und sich in freier Natur aufhalten darf, mehr nicht“, stellt Zelenka klar. Wenn ein §57a Überprüfung auch noch eineinhalb Jahre oder länger zurück liegt, ist es das Papier nicht wert. Ein gültiges Pickerl lässt auch keinen Rückschluss darüber zu, wie verrostet ein Auto bereits ist. Die ÖAMTC-Juristin: „Erst wenn es ein kritisches Ausmaß erreicht hat, wird das vermerkt.“

Ohne Rechtsschutzversicherung wird es teuer

Wer bei Streitigkeiten zu keiner gütigen Lösung kommt und klagen will, sollte sich das allerdings gut überlegen, sofern er keine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat. Das kann ansonsten schnell teuer werden. „Ohne Rechtsschutzversicherung sollte man seine Chancen sehr sorgfältig abwägen“, rät die Expertin.