"Die Marktanteile der Autohersteller werden ab 2020 neu gemischt"

2020 soll eine ganze Reihe von Autos mit Elektroantrieb auf den Markt kommen, denn die Autohersteller stehen vor einer neuen Herkulesaufgabe. Trend.at sprach mit Andreas Kostelcky, Chef von Mitsubishi-Österreich, über die Herausforderungen der Autohersteller und -händler für dieses Jahr und worum die neuen EU-Vorschriften ab 2021 die Branche durcheinander würfeln dürfte.

trend: Was ist für die Autohersteller und –händler die größte Herausforderung für 2020?

Kostelecky: Das von der EU gesetzte C02-Ziel von 95 Gramm pro Kilometer für neu zugelassene Pkws im kommenden Jahr zu erreichen. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Nur Hersteller, die dann im Schnitt über sämtliche verkaufte Neuwagen gesehen, laut den offiziellen Messungen keinen höheren Ausstoß pro Kilometer erreichen, müssen keine Strafe zahlen. Derzeit liegt der erlaubte Ausstoß bei 130 Gramm. Das wird ein riesiger Sprung.



trend: Wie weit sind die Autohersteller in Österreich vom 95-Gramm-Ziel derzeit entfernt?

Kostelecky: Der Durchschnitt der Hersteller erreicht 126 g C02/km. In anderen Ländern, wie in Norwegen, wird das 95 g/ C02-Ziel durch die vielen Elektroautos, schon erreicht. Hersteller, die den neuen Grenzwert überschreiten, müssen für jeden einzelnen Neuwagen, der den durchschnittlichen C02-Ausstoß des betreffenden Herstellers über die Ziel-Marke hebt, Strafe zahlen.



trend: Wie kann es gelingen Modelle mit deutlich geringerem C02-Ausstoß zu verkaufen?

Kostelecky: Das ist die große Frage. Den größten Hebel nach unten erzielt man mit dem Verkauf von Elektro- und Hybridmodellen. Viele Hersteller haben deshalb für dieses Jahr Modellneuheiten von Elektro- und Hybridauto angekündigt. Die Aufgabe wird aber nur mit dem richtigen Modellmix aus einer hohen Anzahl an C02-armen und –freien Modellen gelingen. Insgesamt ist die Zahl der verkauften Elektro- und Plug-In-Modelle dafür aber in Österreich noch viel zu niedrig. 2019 wurden in Österreich nur rund drei Prozent aller Neuzulassungen mit reinem Elektroantrieb verkauft und nicht einmal ein Prozent waren es bei Plug-In-Hybrid.



trend: Viele Hersteller haben in den vergangenen Jahren bei neuen Modellen fast jedes Mal eine C02-Reduktion von 10 oder 20 Prozent präsentiert. Warum klagt die Branche nun so stark über die neuen C02-Vorgaben der EU?

Kostelecky: Man sollte sich vor Augen führen, dass noch vor wenigen Jahren der Ausstoß der verkauften Neuwagen im Schnitt bei 180 Gramm C02 gelegen ist. Auch wenn mittels sogenannter Super-Credits besonders sparsame Fahrzeuge mehrfach angerechnet werden, der Sprung von den derzeit erlaubten 130 Gramm pro Kilometer auf 95 Gramm ist enorm. Die neuerliche Reduktionsvorgaben sind für die Hersteller mindestens genauso groß, wie jene von 180 Gramm auf 130 Gramm. Die Möglichkeiten, sparsame Diesel und Benziner weiter zu optimieren, stoßen langsam an die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren. Das von der EU gesetzte CO2-Ziel ist das schärfste weltweit.



trend: Wie geht es Mitsubishi dabei die EU-Vorgaben zu erreichen? Wie stark werden die dafür nützlichen Plug-In-Hybrid von den Kunden angenommen?

Kostelecky: Wir setzen verstärkt auf Plug-In-Hybride. Derzeit Mitsubishi bietet mit dem Plug-In-Hybrid Mitsubishi Outlander PHEV ein Modell in diesem Bereich an. Bei einem C02-Ausstoß von nur 40 g/km. Davon haben wir im Vorjahr rund 250 Stück verkauft. Das entspricht einem Umsatzanteil von fünf Prozent. Um das 95-Gramm-Ziel zu erreichen, müssten es aber deutlich mehr sein. Heuer peilen wir 400 verkaufte Plug-In-Modelle an. Große Hoffnungen setzen wir auch auf unseren neuen Citymodell Mitsubishi Space Star ´20 mit einem weiter entwickelten Benzinmotor und einem 1 bis 1,2-Liter-Motor mit 3-Zylinder, der im März auf den Markt kommt. Der Verbrauch liegt bei 4,5 Liter, der C02-Ausstoß bei 115 Gramm nach dem neuen Prüfzyklus WLTP. Elektromobilität wird sich auch im kommenden Modellportfolio noch stärker widerspiegeln. Um welche Modelle und um welche elektrifizierten Varianten es sich dabei handeln wird, können wir derzeit noch nicht beantworten, aber in Zukunft wird ein großer Teil unserer Neuwagen-Verkäufe mit einem Plug-In-Hybrid ausgestattet sein.



trend: Wie stark werden die neuen C02-Ziele den Automarkt verändern?

Kostelecky: Die Marktanteile werden neu gemischt. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Wer den Ansprüchen der Kunden für die neuen C02-Vorgaben beim Antrieb am besten entspricht und diese Motoren auch in entsprechender Stückzahl liefern kann, wird zu den Gewinnern zählen. Derzeit gibt es jedoch, beispielsweise was die Einführung neuer Elektro- oder Hybrid-Modelle betrifft, viele Ankündigungsweltmeister, aber nur vergleichsweise wenige, die ihre Pläne bereits realisiert haben.



trend:

Ist der Diesel zum Sterben verurteilt?

Kostelecky: Gerade in Bezug auf die C02-Vorgaben, ist das nur schwer vorstellbar, auch wenn es derzeit der politische Wille ist, diesen Antrieb weiter zurückzudrängen. Vor vier Jahren lag der Diesel-Anteil bei über 50 Prozent, heute sind es gerade einmal 30 Prozent. Bei einem weiteren Rückgang des Dieselantriebs, wird das C02-Ziel, aber noch schwerer erreichbar sein. Im Schnitt stößt ein Diesel rund 25 Prozent weniger C02 aus als ein Benziner.



trend: Was ist die Strategie von Mitsubihsi für 2021?

Kostelecky: Wir von Mitsubishi konzentrieren uns auf drei Bereiche: Wir sehen das Kleinwagen-Segment als Chance, auch wenn sich viele Hersteller aus dem Kleinwagensegment zurück. Im März bringen wir die dritte Generation des Space Star auf den Markt. Auf der Vienna Autoshow feiern wir Europapremiere. Der Colt, das Vorgängermodell des Space Star, hat seinerzeit europaweit über eine Million verkauft. In Österreich wollen wir im Kleinwagensegment unter die Top-10 kommen. Eine weitere Stärke von uns, Pick Ups, wollen wir weiter forcieren. Der Mitsubishi L200 hat im Vorjahr den dritten Platz in der Absatzstatistik nach Ford Ranger und VW Amarok erreicht hat. Die im Vorjahr abgesetzten 730 Stück wollen wir heuer noch übertreffen und an die 1.000 Pick Ups absetzen. Dazu haben wir kürzlich eine Kooperation mit dem Red Bull Ring vereinbart, der Mitsubishi als 4x4-Partner ausgewählt hat. Auf dem großen Offroad-Parcour in Spielberg können mehrere L200 Pickups für Geländefahrten nutzen. Und als drittes wichtiges Standbein wollen wir unseren Plug-In-Hybrid-Anteil 2021 deutlich ausweiten.