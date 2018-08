Es ist das neue Serienfahrzeug der Superlative: Der neue Lamborghini Aventador SVJ mit 770 PS, der es in 2,7 Sekunden auf 100 km/h schafft. In der Stadt kann es allerdings teuer werden, nicht nur weil man das Wahnsinnsauto am liebsten schnell fährt.

Man kriegt schon Herzklopfen wenn man ihn nur sieht - und wahrscheinlich erst hört: Den neue Lamborghini Aventador SVJ, der nun im Rahmen der Monterey Car Week in Kalifornien vorgestellt wurde.

Beschleunigen bis einem Sinne schwinden

Die Bezeichnung SVJ sagt Insidern bereits alles. SV steht für Superveloce (superschnell), der Zusatz „Jota“, ist bei Lamborghini der Codename für Höchstleistung und besondere Rennstreckentauglichkeit. Die Leistungsdaten sprechen für sich: 770 PS (566 kW) bei 8.500 Umdrehungen pro Minute. Bei einem Drehmoment von 720 Newtonmeter muss man schon aufpassen, dass einem bei der Beschleunigung nicht die Sinne schwinden. Wer das aushält, ist in 2,8 Sekunden auf 100 km/h und von 0 auf 200 km/h in 8,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h, der Bremsweg von 100 auf 0 km/h bei 30 Metern.

König auf der Nordschleife

Auf der Nürnburgring-Nordschleife lässt der Supersportwagen mit 6:44,97 Minuten auf einer Länge von 20,6 Kilometer alle anderen Serienfahrzeuge hinter sich.

Auch wenn man es sich auf diesem hohen Leval kaum vorstellen kann, aber der SVJ wurde gegenüber dem SV noch einmal deutlich optimiert

Kürzerer Bremsweg, bessere Lenkung

So wurde der Allradantrieb gegenüber dem SV verbessert. Man merkt hier geht es um Millimeter und Prozente. So konnte im Vergleich zum Vorgängermodell die Stabilität um drei Prozent des Drehmoments, das an die Hinterachse geschickt wird, verbessert werden, wird stolz verkündet. Der Bremsweg, vor allem wenn in schnellen Kurvenfahrten, gleichzeitig gebremst und gelenkt wird, deutlich verkürzt. Um noch besser Gas geben zu können, wurde auch die Servolenkung neu ausbalanciert. Diese wird nun der Aerodynamik und den Reifen besser gerecht. Beim Allrad wird das Drehmoment nun optimaler verteilt.

Pirelli entwickelt eigene Reifen

Die neuen Reifen wurden eigens nach den Vorgaben von Lamborhini von Pirelli entwickelt und sollen dem höheren Anpressdruck standhalten.

Wie bei Autos für Normalos können auch beim Lamborghini Fahrmodi eingestellt werden – Strada, Sport und Corsa – und die Option Ego, das nicht als Hinweis auf Persönlichkeitsmerkmale des Fahrers verstanden werden soll, sondern eine zusätzliche Personalisierung nach den Vorlieben des Fahrers ermöglicht.

Streckenperformance kann aufgezeichnet werden

Als Service für den echten Sportsmann können natürlich Rundenzeiten, Streckenperformance und andere Fahrzeugdaten aufgezeichnet werden.

Das Wunderding hat nur zwei Nachteile: Der Preis (der allerdings noch nicht bekanntgegeben wurde) und der Verbrauch. Innerorts frisst das kleine PS-Monster schon mal über 30 Liter auf nur 100 Kilometer. Auf der Landstraße oder der Autobahn sollen es dagegen nur um 13 Liter handeln.

Die ersten Kunden können ihren neuen Lamborghini Aventador SVJ Anfang 2019 in Empfang. Es gibt allerdings weltweit nur 900 Stück davon. Man sollte also auch beim Bestellen schnell sein...

Leistungsdaten Aventator SVJ:

Motor:

12 Zlinder, 60°, MPI-Einspritzung

Hubraum: 6.498 cm3

Bohrung x Hubraum: Ø 95 mm x 76,4 mm

Ventile pro Zylinder: 4

Max. Leistung: 770 PS (566 kW) bei 8.500 U/min

Spez. Leistung: 118,5 PS/l (87,1 kW/l)

Max. Drehmoment: 720 Nm bei 6.750 U/min

Max. Motordrehzahl: 8.700 U/min

Leistungsgewicht: 1,98 kg/hp

Emissionsklasse: EURO 6 - LEV 3

Fahrleistung:

Höchstgeschwindigkeit: › 350 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 2,8 s

Beschleunigung 0-200 km/h: 8,6 s

Beschleunigung 0-300 km/h: 24,0 s

Bremsen 100-0 km/h: 30 m

Abmessungen und Gewichte

Länger: 4.943 mm

Breite: 2.273 mm

Höhe: 1.136 mm

Spurweite: 1.720 mm – 1.680 mm

Bodenfreiheit: 115 ± 2 mm (vorne mit Lifting System 155 mm)

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.050 kg

Gewichtsverteilung: 43% - 57%



Verbrauch NEDC Zyklus

Innerorts: 31,0 l/100 km

Außerorts: 13,0 l/100 km

Kombiniert: 19,6 l/100 km

CO2 Emissionen: 452 g/km