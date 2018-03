VW stellt ersten elektrischen Allrad-SUV vor

Ab 2020 will VW seine Elektromodell-Palette kräftig ausweiten. Den Anfang soll der Allrad-SUV I.D. Crozz machen, bei der Messe als Konzeptauto zu sehen. Marktstart für den allradgetriebenen SUV soll 2020 sein. Im August hat VW bereits erklärt 2022 einen VW-Bulli in Elektro-Version in den Handel zu bringen. Das ambitionierte Ziel von VW: Bis 2025 eine Million I.D Modelle pro Jahr weltweit zu verkaufen. VW-Vorstand Herbert Diess: „Die Elektrooffensive ist ein zentraler Bestandteil der Zukunftsstrategie von Volkswagen.“ Bereits im Startjahr 2020 soll von diesem Modell 100.000 Stück verkauft werden.