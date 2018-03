Smart: Ab 2020 nur noch elektrisch

Das smart vision EQ fortwo ist für das autonome Fahren in der City konzipiert. Es holt seine Passagiere direkt am gewünschten Ort ab. Gerufen wird das Auto via Mobile Device. Dass es sich um das eigene Fahrzeug handelt, erkennt der Nutzer anhand neuartiger Individualisierungsmöglichkeiten. Der neue EQ soll eine neue Version des Carsharings bieten. So sollen auf diese Weise auch Städte und Gemeinden eine Zielgruppe werden. Bis 2025 soll sich die Zahl der Nutzer weltweit auf 37 Millionen verfünffachen.