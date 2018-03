Neuer Star am Business-Parkett: BMW 5

Der neue BMW 5er wird neben dem Werk in Dingolfing auch in Österreich bei Magna Steyr in Graz gefertigt. Der Großteil der Motoren stammt aus Steyr. Verbessert wurden die Fahrdynamik und die Bedien- und Assistenzysteme. Diese sollen noch leichter zu bedienen sein als bisher.