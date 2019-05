Größter Porsche-Schauraum Österreichs eröffnet

Größtes Porsche Zentrum in Österreich auf zwei Ebenen eröffnet. Welche Porsche-Modelle hauptsächlich vertreten sind.

Nach 16 Monaten Bauzeit eröffnet das neue Porsche Zentrum von Porsche Wien-Liesing am 16. Mai 2019. Mit 1.100 m2 Ausstellungsfläche auf zwei Ebenen, ist das neu errichtete Porsche Zentrum nicht nur das größte in Österreich, sondern auch architektonisch ein Marken-Leuchtturm von internationalem Format.

„Mit dieser Investition in die Sportwagenmarke Porsche tragen wir der Entwicklung der letzten Jahre Rechnung und haben in allen Bereichen unsere Kapazitäten deutlich ausgebaut,“ so Peter Herget, Vertriebsboss von Porsche Wien-Liesing.

Doppelt so viele Autos

So wurde die Anzahl der Ausstellungsfahrzeuge von 8 auf 17 mehr als verdoppelt. Durch die starke Ausweitung des Produktangebots und deren Derivaten ist es nun möglich, interessierten Kunden ein deutlich breiteres Spektrum der attraktiven Porsche Modelle in großzügiger Atmosphäre zu präsentieren. Eine durchgängige Glasfassade gibt Besuchern die Möglichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten die ausgestellten Porsche Modelle zu betrachten.

In der angrenzenden „Black Box“ ist die neue Porsche Werkstätte untergebracht, die mit 19 Arbeitsplätzen einen täglichen Werkstattdurchlauf von mehr als 30 Fahrzeugen ermöglicht.

Kompetenzzentrum für den 918 Spyder und den Carrera GT und E-Performance

„Unsere Porsche Werkstätte stellt ebenfalls den bestmöglichen Standard für unsere Porsche Kunden sicher“, so Martin Märkl, Service-Geschäftsführer von Porsche Wien-Liesing und ergänzt: „Waren wir bisher bereits ein Kompetenzzentrum für den 918 Spyder und den Carrera GT, so sind wir zukünftig auch E-Performance Center. Im neuen Porsche Zentrum werden fünf zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. In Summe sind nun 35 Mitarbeiter für die Sportwagenmarke Porsche beschäftigt.

Gesamtbauvorhaben Porsche Wien-Liesing

Seit dem Baubeginn im Frühjahr 2016 wurden in den ersten beiden Bauabschnitten neue Schauräume für die Marken Audi, Seat, Škoda, Porsche sowie „Das WeltAuto“ errichtet, ein neues Karosserie-Zentrum auf einer Grundfläche von 3.500 m2 fertiggestellt und ein Parkdeck mit mehr als 360 Stellplätzen gebaut. Auch neue Sozialräume sowie eine Kantine für bis zu 400 Mitarbeiter sind entstanden.

Der dritte und letzte Bauabschnitt umfasst den Neubau der Schauräume für Bentley und Lamborghini sowie die Neuerrichtung des Volkswagen Schauraums. Darüber hinaus erfolgen weitere Modernisierungs- und Umbauarbeiten in den Servicebereichen. Die endgültige Fertigstellung dieses größten Einzelinvestitionsprojektes im Einzelhandel in der Geschichte der Porsche Holding ist für Ende 2020 geplant.

Kennzahlen Porsche Zentrum bei Porsche Wien-Liesing



Baubeginn Februar 2018

Eröffnung im Mai 2019

Gebäudefläche gesamt 2.200 m2

Ausstellungsfahrzeuge: 15

Ausstellungsfläche: 1.100 m2

Außenfläche: 10.000 m2

Werkstattarbeitsplätze: 19

Motorwerkstatt inklusive Ersatzteilelager: 600 m2

Mitarbeiter: 35