Super-Sport SUV: Lamborghini Urus mit 650 PS

Wahnsinsspower in Kombination mit hoher Reichweite. Der neue Supersportwagen Lamborghini Urus macht es in Form eines SUVs möglich. 4-LIter-V8 Biturbo-Motor mit 650 PS und 850 Nm Drehmoment. In 3,8 Sekunden auf Tempo 100.