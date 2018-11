Flugtaxi: Erster fliegender Audi vorgestellt

Es klingt wie Science Fiction, soll aber bald Wirklichkeit werden: Fliegende Audis. Sie sollen in Form von Taxi-Drohnen durch die Luft schwirren. Ein Prototyp hat seinen ersten Flug erfolgreich absolviert. Warum die Ingolstädter jetzt auf fliegende Autos setzen, für wen sie konzipiert sind. Was die Konkurrenz macht.

Es klingt wie eine Szene aus dem Science Fiction Film "Krieg der Sterne", aber hier auf der Erde tüfteln Ingenieure von Audi, Airbus und der Audi-Tochter Italdesign tatsächlich an fliegenden Autos. Ihr Bestimmungszweck: Flugtaxis für jedermann. Die fahrenden als auch fliegenden Prototypen wurden nun erstmals in Amsterdam auf der aktuellen Drohnenmesse vorgestellt.

Erste Präsentation mit fahrendem Flug-Audi erfolgreich

Die erste Vorführung vor Publikum hat einwandfrei geklappt. Das Flugmobil hat eine Passagierkapsel zielsicher auf der dafür vorgesehen Landeplattform abgesetzt. Anschließend hat der fliegende Auto das Testgelände auch noch autonom, also ohne Fahrer, verlassen.

Flugtaxis für Großstädte geplant

Noch ist sowohl die Testdrohne und als auch das dazugehörende Auto relativ klein und einem Maßstab von gerade einmal 1:4. Doch schon im nächsten Jahrzehnt sollen Audi-Kunden nicht nur die Straßen, sondern auch die Luft mit ihren Modellen bevölkern. Geplant sind komfortable und effiziente Flugtaxi-Services in Großstädten, die sowohl in der Luft als auch auf der Straße genutzt werden sollen. Ohne umzusteigen soll man die Fahrt entspannt genießen oder zum Arbeiten nutzen.



Flugtaxis werden kommen. Davon sind wir bei Audi überzeugt



Dem Engagement liegt einer tiefen Überzeugung zu Grunde: „Flugtaxis werden kommen. Davon sind wir bei Audi überzeugt“, sagt Bernd Martens, Audi-Vorstand für Beschaffung/IT und Präsident der Audi-Tochter Italdesign. „Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Und durch Automatisierung werden immer mehr Menschen mobil sein. Gerade die Älteren, Kinder oder Menschen ohne Führerschein werden in Zukunft Robotertaxis nutzen.“ Damit soll eine neue Ära im öffentlichen Nahverkehr aufgeschlagen werden.

Flugtaxis in voller Größe bereits in Planung

Solche On-Demand-Service testet Audi bereits ansatzweise in Mexico City oder Sao Paulo. Dort stehen für die Fahrt von und zum Landeplatz für Hubschrauberflüge Audis bereit. „Derartige Angebote helfen uns, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen", so Martens. Denn in Zukunft sollen Flugtaxis ein breites Spektrum an Stadtbewohnern ansprechen. Mit dem Audi Projekt Pop.Up Next, bei dem fliegende Prototypen getestet werden, will der Autohersteller das technisch Machbare in diesem Bereich ausloten. Im nächsten Schritt soll ein Prototyp in voller Größe fliegen und fahren.

In Deutschland wird bereits gefordert, dass Flughäfen Platz für Flugtaxis schaffen sollen. Auch andere Anbieter haben bereits den Wettstreit um kleine elektrische Fluggeräte für den Individualverkehr eröffnet.

Die Konkurrenz schläft nicht. Ein deutscher Hersteller hat für seinen Multicopter bereits die Lizenz für bemannte Flüge. © volocopter

Weltweit erster autonomer Lufttaxi-Flug 2017 absolviert

Der Kampf um den Nahverkehr am Himmel ist bereits entbrannt. 2017 hat der deutsche Hersteller Volocopter erstmals einen autonomen Lufttaxi-Testflug in der Geschichte der Luftfahrt absolviert. Das Flugtaxi wird per Joystick gelenkt und fliegt bei Bedarf auch autonom per Autopilot. Die Einschulung ist laut Volcopter nur ganz kurz. Höhensteuerung, Balance oder Landung: Soll aufgrund der vielen Assistenzsysteme alles kein Problem sein. Schließlich fliegt das Ding auf Wunsch auch selbst. Auch über Singapur ist das Flugtaxi von Volocopter schon hinweg gedüst.

Ziel: 100.000 Passagiere pro Stunde transportieren

Aktuell beträgt die Reichweite der Volocopter noch weniger als 50 Kilometer, aber man hofft, das sich das mit der Weiterentwicklung der Akkus verbessern wird. Läuft alles optimal sollen irgendwann 100.000 Passagiere pro Stunde einen Volocopter nutzen. Der Plan überzeugte Daimler dermaßen, dass Mercedes 25 Millionen Euro locker machte.