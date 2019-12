Der neue Fiat Professional Ducato erfüllt mit neuen Ausstattungen, zahlreichen Assistenzsystemen und modernen Antriebslösungen auch die höchsten Ansprüche. Erfahren Sie jetzt selbst, was den Fiat Professional-Bestseller zum perfekten Begleiter für den Profi-Alltag macht – und gewinnen Sie eine Handpresso Auto Capsule für den perfekten Espresso unterwegs!

Profis haben hohe Ansprüche – nicht nur an sich selbst, sondern auch an ihre Partner. Auf den Fiat Professional Ducato können sie sich seit 38 Jahren uneingeschränkt verlassen. Um wirklich allen Anforderungen noch besser gerecht werden zu können, wurde das meistverkaufte Fiat Professional-Fahrzeug jetzt umfassend weiterentwickelt: Mit neuen Ausstattungen, innovativen Technologien, vielseitigen Individualisierungsmöglichkeiten und modernsten Antriebslösungen geht im Modelljahr 2020 der beste Professional Ducato an den Start, den es je gab.

Ob für den Gütertransport, die Personenbeförderung, den Lieferverkehr oder als Basis für Wohnmobile: Der Professional Ducato ist bereits zum fünften Mal in Folge europäischer Marktführer. Die rekordverdächtigen Werte für Nutzlast, Volumen und Achslasten sowie die größte Auswahl an Radständen, Längen- und Höhenvarianten stellen sicher, dass der Professional Ducato die passenden Lösungen für verschiedenste gewerbliche Bedürfnisse bieten kann. Diese Vielseitigkeit steht auch bei der neuen Generation im Vordergrund. Best-Practice-Beispiele und konkrete Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag flossen in die Entwicklung mit ein.

© FIAT

Für den neuen Professional Ducato steht ein breites Angebot effizienter Motoren mit Leistungsstufen zwischen 120 und 178 PS zur Wahl, die allesamt die Euro-Norm 6d-Temp erfüllen. Der Professional Ducato in der Natural Power-Variante wird von einem monovalenten Erdgasmotor mit 100 kW (136 PS) angetrieben. Als absolutes Novum wird der Professional Ducato 2020 auch erstmals in einer elektrischen Variante verfügbar sein.

Ganz neu ist auch das elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe „9Speed“, das sowohl die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, als auch den Fahrkomfort maßgeblich erhöht. Das leichteste Getriebe seiner Klasse ermöglicht eine optimale Nutzung des Antriebsdrehmoments und wurde von den Fiat Professional-Technikern so entwickelt, dass jeder Kunde Leistung und Verbrauch seines Fahrzeugs durch die Wahl dreier verschiedener Modi den jeweiligen Anforderungen entsprechend optimieren kann. Das im Modelljahr 2020 serienmäßige „EcoPack“ mit Start-/Stopp-Automatik, ECO-Schalter, intelligenter Lichtmaschine und elektronisch gesteuerter Kraftstoffpumpe trägt ebenfalls dazu bei, Treibstoff und damit Betriebskosten zu sparen.

© FIAT

Jede Menge Unterstützung erhält auch der Fahrer selbst. Hochmoderne Assistenzsysteme wie der Totwinkelassistent und die Querbewegungserkennung mit Radarsensoren im hinteren Stoßfänger, die Aufprallvermeidung mit Kollisionswarner und automatischem Notbremssystem sowie der Spurhalteassistent sorgen tagtäglich für mehr Sicherheit. Mit Verkehrszeichenerkennung, Fernlicht-und Abblendlichtautomatik, Regensensor für den Scheibenwischer und Reifendruck-Überwachungssystem sind auch lange Fahrten im neuen Professional Ducato so sicher und bequem wie nie zuvor.



