EU stimmt für 40 Prozent weniger C02-Ausstoß bis 2030

Umweltschützer atmen auf, die Autoindustrie geht in die Knie und glaubt, dass es nicht machbar ist. Sie sollen die C02-Grenzwerte laut neuesten EU-Regeln in nur knapp zehn Jahren massiv senken. Welche gewaltigen Maßnahmen auf die Auto- und Stromindustrie zukommt und was Autofahrer tun müssten.

Die Europäische Union soll bis 2030 praktisch ökologisch grün werden. In keiner Region der Welt gelten ab dann, so strenge C02-Grenzwerte wie in der EU. Der C02-Ausstoß soll sich bis dahin um 40 Prozent reduzieren, was die Produktion von Neuwagen und deren C02-Ausstoß betrifft. So der Wille der EU, die dessen Parlament für diese Vorhaben nun gestimmt hat. 389 Abgeordnete stimmten dafür, 239 dagegen. Jetzt muss das Ganze nächsten Dienstag nur noch der Umweltrat absegnen.

In der Autobranche verursachen dieses Ziel Kopfschütteln. Viele in der Branche hält es schlichtweg einfach nicht für umsetzbar. Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie: „Wie diese Ziele umgesetzt werden, ist noch offen, ebenso, ob sie überhaupt erreicht werden können.“ Laut Berechnungen des Automobilverbandes müssten dazu rund 40 Prozent der in Europa neu zugelassenen Fahrzeuge Elektromodelle sein. Dafür sei wiederum die Ladeinfrastruktur und das nötig Stromnetz nicht vorhanden.

E-Auto-Anteil: Von 83.000 auf zehn Millionen in zehn Jahren

Am Beispiel Deutschlands zeigt sich das Dilemma und das Ausmaß der Änderungen, die nötig wären. Derzeit sind 83.000 Elektroautos im Verkehr. Um das neue Klimapaket, das nun verabschiedet wurde, umzusetzen, müssten bis 2030 allerdings zehn Millionen Autos mit Elektroantrieb die Straßen Deutschlands bevölkern.

Von unseriös bis utopisch

Der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl sprach von "unseriösem Aktionismus statt echter Nachhaltigkeit". Die liberale EU-Abgeordnete Gesine Meißner sprach von einer "Utopie-Debatte". Wenn Elektroautos mit Kohlestrom fahren, würde das dem Klima auch nicht nützen.



Erfolg auf allen Linien

Die Meinungen über das neue Vorhaben gehen jedoch weit auseinander. Der verkehrspolitische Sprecher der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Ismail Ertug, nannte den Beschluss des Parlaments einen "Erfolg auf ganzer Line". Erfreut zeigte sich SPÖ-Europamandatarin Kari Kadenbach. Hohe Ziele wie diese seien ihrer Meinung nach unumgänglich.

Diesel und Benziner am besten verbieten?

Für Umweltschützer führt aber kein Weg daran vorbei. Der Verkehrssprecher von Greenpeace, Benjamin Stephan, fordert eine E-Auto-Quote und Verbrennungsmotoren komplett zu verbannen.