Elektromobilität: Österreich fällt im EU-Vergleich aus der Spitze

Österreich verliert bei der Elektromobilität den Anschluss zur EU-Spitze. Der Anteil der E-Autos ist immer noch gering, der Diesel-Anteil bei Neuwagen als im EU-Schnitt. Dadurch und durch den anhaltenden SUV-Boom wird das Erreichen der Klimaziele erschwert.

Der Anteil der E-Pkw bei den Neuzulassungen nimmt in der EU nur langsam zu. Im Vorjahr waren nur 1 Prozent der Neuwagen reine Elektro-Autos, im 1. Halbjahr 2019 Jahres waren es 1,5 Prozent. Österreich liegt zwar mit 2,0 Prozent im Vorjahr und 2,8 Prozent im 1. Halbjahr über den EU-Schnitt, liegt aber im Unterschied zu den Jahren 2016 und 2017 nicht mehr im EU-Spitzenfeld.

In den Niederlanden waren im Vorjahr bereits 5,4 Prozent der Neuwagen E-Pkw und im 1. Halbjahr 2019 sogar 7,5 Prozent. "Die Niederlande differenziert stärker bei der Zulassungssteuer. Mit steigendem CO 2 -Ausstoß werden Pkw deutlich teurer. Zusätzlich ist der Spritpreis in den Niederlanden höher als in Österreich, was den Kostenvorteil für E-Autos nochmals vergrößert", erklärt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Auch Schweden hat mit 5,0 Prozent einen deutlich höheren E-Autoanteil als Österreich.

Neuwagen-Emissionen reduzieren

Um die CO 2 -Emissionen der Neuwagenflotte zu reduzieren regt der VCÖ eine stärkere Spreizung der Normverbrauchs-Abgabe (NoVA) an. Ergänzend zur prozentuellen Höhe der NoVA könnte etwa ein Fixbetrag pro Gramm CO 2 unabhängig vom Kaufpreis eingeführt werden. Der VCÖ plädiert außerdem dafür, die bestehende Höchstgrenze von 32 Prozent aufzuheben und den derzeitigen pauschalen Abzugsbetrag von 300 Euro zu streichen.

E-Pkw: Österreich verliert den Anschluss an die EU-Spitze Rang Land E-Pkw-Anteil (in %) 1 Niederlande 7,5 2 Schweden 5,0 3 Portugal 3,0 4 Österreich 2,8 5 Irland 2,4 6 Dänemark 2,1 7 Frankreich 1,8 7 Luxemburg 1,8 9 Finnland 1,7 10 Deutschland 1,6 Quelle: VCÖ Anteil der E-Pkw-Zulassungen an den Gesamtzulassungen im ersten Halbjahr 2019

Als ein Hindernis für die Zunahme der E-Pkw wird auch das sogenannte Dieselprivileg, die Steuerbegünstigung von Diesel gesehen. In Österreich ist die Mineralölsteuer für Diesel um 8,5 Cent pro Liter niedriger als für Benzin. Aus Klimaschutz-Gründen sollte diese Steuerbegünstigung gestrichen werden, auch weil das Verbrennen von Diesel rund 13 Prozent mehr CO 2 verursacht das Verbrennen Benzin.

Österreich, ein Reich des Diesel

Österreich hatte im Vorjahr mit 41 Prozent einen höheren Dieselanteil bei den Neuwagen als der EU-Schnitt, der bei 37 Prozent lag. Am niedrigsten ist der Dieselanteil in den Niederlanden mit zwölf Prozent. "Die Niederlande werden heuer oder spätestens im kommenden Jahr einen höheren Anteil an E-Autos als an Diesel-Pkw haben", macht VCÖ-Expertin Rasmussen aufmerksam.

Die Klimabilanz von reinen E-Pkw ist deutlich besser als jene von Diesel- und Benzin-Pkw, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen. In der Gesamtbilanz (inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung, Energiebereitstellung und Recycling) verursacht ein E-Pkw in Österreich (inkl. Stromimporte) rund 96 Gramm CO 2 pro Personenkilometer, der Durchschnitt von Benzin- und Diesel ist mit rund 216 Gramm mehr als doppelt so hoch. Werden E-Pkw mit Ökostrom betrieben, sinkt ihr CO 2 -Ausstoß auf durchschnittlich 52 Gamm CO 2 pro Personenkilometer.