Die 10 beliebtesten Elektroautos am Gebrauchtwagenmarkt

Das gefragteste E-Auto am Gebrauchtwagenmarkt, ist laut einem Ranking der Online-Gebrauchtwagenbörse autoscout24.at auch das teuerste. Doch die Mehrheit der zehn beliebtesten Elektroautos kosten weniger als 20.000 Euro.

Gebrauchte E-Autos müssen nicht teuer sein. So liegen bei der Auswertung der gefragtesten Elektroautos des Onlineportals autoscout24.at sieben Modelle unter 20.000 Euro. Ein höherer Preis schreckt Käufer dennoch nicht ab. So ist der BMW i3, der gebraucht im Schnitt mit 35.000 Euro angeboten wird, das beliebteste Elektroauto am österreichischen Gebrauchtwagenmarkt. in Kürze soll der Einbau einer neuen Batterie 450 Kilometer möglich machen. Doch Reichweite ist beim i3 nicht alles: Der in Leipzig gebaute Elektroflitzer überzeugt durch sein eigenwilliges Design und die komplett aus Karbon gefertigte Fahrgastzelle.

Renault Twitzy: Um 6.700 Euro die Nummer zwei am Gebrauchtwagenmarkt

Zweitplatziert im autoscout24.at-Ranking ist der Zweisitzer Renault Twizy. Er ist mit rund 6.700 Euro der mit Abstand günstigste E-Flitzer im Ranking. Mit einem Gewicht von rund 500 Kilo zählt er zu den absoluten Leichtgewichten und empfiehlt sich mit einer Reichweite von etwa 80 Kilometern für die schnelle Einkaufsfahrt.

Kia Soul EV: 160 Kilometer Reichweite reichen vielen

Zumindest etwas günstiger als der BMW i3 ist der Drittplatzierte, der Kia Soul EV. Der Südkoreaner mit dem außergewöhnlich eckigen Design kostet im Schnitt 28.500 Euro. Das SUV-ähnliche Modell, seit 2015 am Markt, hat seinen Lithium-Ionen-Polymer-Akku gemeinsam mit Samsung entwickelt.

Elektro-Smart um 14.300 Euro

Auf Platz vier liegt der Smart forTwo electric drive, der für durchschnittlich 14.300 Euro angeboten wird. Als Stadtauto konzipiert, beträgt seine Reichweite lediglich 160 Kilometer, dafür liegt das Drehmoment von Beginn voll an und sorgt für einen flotten Ampelstart.

Die Top-10-Elektroautos am Gebrauchtwagenmarkt

Obwohl der BMW i3 am teuersten ist, ist das erste Elektroauto der Bayern am Gebrauchtwagenmarkt unter allen Elektroautos am beliebtesten. Beobachtungszeitraum: April bis Juni 2018. Grundlage des Rankings über die gefragtesten Elektroautos am Gebrauchtwagenmarkt ist das Verhältnis von Seitenaufrufen und Kontaktaufnahmen auf autoscout24.at © autoscout24

Peugeot iOn, Citroen C-Zero und i-MiEV : verwandte Modelle, ähnlich beliebt



Frankreich schickt neben dem Twizy gleich weitere drei Elektrofahrzeuge in die AutoScout24-Top-Ten. Auf Platz fünf liegt der Peugeot iOn mit einem Durchschnittspreis von rund 12.200 Euro. Der Stromer basiert auf der Plattform des Mitsubishi i-MiEV und ist quasi das Schwesternmodell des Citroen C-Zero. Dieser ist auf AutoScout24.at für rund 13.600 Euro zu haben und kommt auf eine Reichweite von 150 Kilometer. Nach dem Update von 2017 ist das Modell mit allerlei Schnickschnack ausgestattet. So kann das Modell noch bevor man loslegt vorklimatisiert werden. Der Mitsubishi i-MiEV, auf dessen Plattform Peugeot iOn und der Citroen C-Zero ruhen, liegt in der Beliebtheitsskala auf Platz neun und preislich mit rund 13.000 Euro zwischen den französischen Geschwistern.

VW e-up! schafft im besten Fall 130 Kilometer

Volkswagen ist nur einmal im Ranking platziert: Mit dem e-up! auf dem sechsten Platz. Er sortiert sich mit rund 19.800 Euro im oberen Preissegment ein, kommt auf eine Reichweite von 130 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h.

Platz 8: Renault ZOE - schafft bis zu 250 Kilometer Reichweite

Davor reiht sich noch der vierte Franzose im Ranking, der Renault ZOE (Durchschnittspreis rund 15.700 Euro) auf Platz acht ein. Der ZOE setzte ursprünglich wie auch der Smart auf das Modell der Akkumiete, mittlerweile kann die Batterie aber auch gekauft werden (neu: 8.000 Euro). Die durchschnittliche Reichweite der neuen Modelle liegt bei 250 Kilometern.

Nissan Leaf: Geringere Reichweite, hoher Preis

Noch tiefer in die Tasche greifen müssen die Freunde der Marke Nissan. So kostet der auf dem zehnten Platz rangierende Leaf knapp 26.000 Euro. Welche Reichweite die Modelle haben, wurde jedoch nicht angegeben. Denn bis 2015 lag die offizielle Reichweite bei 199 Kilometer, ab dem Modelljahr 2016 waren es 250 Kilometer. Erst die ak

Doch selbst E-Autos mit einem höheren Preis, können sich, lange genug gefahren, wirtschaftlich rechnen. Einer der Vorteil, neben dem Antrieb aus der Steckdose, ist, dass viele typische Verschleißteile wie Kupplung, Auspuff und Zahnriemen praktisch wegfallen. Durch die Motorbremse halten auch Bremsen deutlich länger – das kann sich auszahlen.