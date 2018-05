Elektro-Formel-1: Interesse und Sponsoring nehmen Fahrt auf

Die Formel E, die vor vier Jahren gestartete neue Rennserie, entwickelt sich zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für die Formel 1. Nun ist die voestalpine als Sponsor und Know-How-Geber eingestiegen. Alejandro Agag, Gründer der Formel E und Top-Formel-E-Pilot, Nick Heidfeld, erklären, was die neue Rennsport-Disziplin spannend macht. Doch der leise Sport hat auch viele Gegner.

Ohrenbetäubendes Motorensuren, kilometerweit hörbar- das ist nicht was den Sexappel der die Formel E ausmacht. Es sind vielmehr die leisen Töne, die die Formelwagen mit Elektroantrieb interessant macht. 2014 auf Initiative des Ex-Ferrari-Boss und Formel-1-Chef Jean Todt ins Leben gerufen, wird seither hart daran gearbeitet, die erste strombetriebene Rennserie weltweit aufzuziehen. Gefahren wird ausschließlich in Großstädten. Derzeit im Programm sind Hongkong, Marrakesch, Santiago di Chile, Mexico City, Punta del Este (Uruguay), Rom, Paris, Berlin, Zürich und New York. Die optischen Klone der Formel-1-Rennwagen ziehen mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich. "Im Vorjahr ist das Interesse explodiert", so Alejandro Agag, Gründer und CEO der Formel E. Beim eGrand Prix in Berlin im Vorjahr waren 24.000 Zuseher vor Ort. Das New Yorker Rennen verfolgten 2017 im deutschen Sender DMX eine Rekordzahl von 248.000 Menschen.

Premiumautohersteller zieht es in die Formel 1

Im Vorjahr stieg dann auch das Interesse der Sponsoren sprunghaft. Audi und BMW, die von Anfang an zumindest teilweise in die Elektrorennserie involviert waren, gaben im Sommer 2017 bekannt, vollständige Werksengagements zu sponsern. Wenig später verkündete Mercedes den Ausstieg aus der DTM und den Einstieg in die Formel E. Kurz darauf verkündete auch Porsche in das E- Motorsport-Business einzusteigen. Jaguar ist seit 2016 bei der FIA Formel E-Meisterschaft dabei. Die Briten haben erst kürzlich ihr neuen neuen E-Boliden vorgestellt. Die Batterien sind doppelt so stark als bisher.

Voestalpine wird Hauptsponsor für Europarennen

Das lockt auch den österreichischen Stahl- und Techkonzern voestalpine an, der nun bekannt gab, für die Rennen in Europa das Hauptsponsoring zu übernehmen. Hauptsponsor für die gesamte Rennserie ist der deutsche Technologieriese ABB, der die neue Öko-Rennserie bisher bereits mit 200 Millionen Euro unterstützt hat. Wie viel der Linzer Stahlkonzern für das Sponsoring springen lässt, wollte voestalpine-Boss Wolfgang Eder aber nicht preisgeben. Unterschrieben wurde der Vertrag zunächst für drei Jahre. "Wenn sich die Zusammenarbeit gut entwickelt, ist auch ein Vertragsverlängerung für weitere drei, vier Jahre gut möglich", so Eder. Die voestalpine ist jedoch nicht nur zahlender Sponsor, sondern leistet auch aktiv einen Beitrag. "Unser Know How fließt durch unsere Leichtbautechnik und Bestandteile von Motoren in die Formel E ein." Das Engagement trifft sich mit den Vorstellungen von Formel-E-Gründer Agag: "Wir sind bei der Technik die Championsleague für Elektroautos."

Ein Renntag und keine Rennen auf entlegenen Strecken

Die neue Rennserie wird auch nach einem neuen Schema geführt. Mehrtätige Rennwochenende wie bei der klassischen Formel 1 gibt es nicht. Am Vortag des Rennens werden im freien Training knackige sechs Runden gefahren. Am nächsten Tag startet direkt das Rennen. Ein extremes technisches Hochrüsten wie in der Königsklasse des Motorsports gibt es auch nicht. Pro Team dürfen nicht mehr als gut zwei Millionen Euro ausgegeben werden. Voest-Vorstand Eder hebt auch den Nachhaltigkeitsgedanken der Rennsportserie hervor. "Es werden keine Rennen auf entlegenen und eigens gebauten Strecken gefahren, sondern in Großstädten. Niemand braucht irgendwo hinzufahren, wo er sonst vielleicht nie hingefahren wäre. Das ist auch ein Teil des Nachhaltigkeitsgedankens der Rennserie".



Wären Cash-Positiv, wenn wir wollten



Die vor vier Jahren gestartete Formel 1 schreibt zwar noch keine schwarzen Zahlen. "Aber das liegt daran, dass wir hohe Summen in das Marketing investieren. Täten wir das nicht, wären wir Cash-Positiv", so Formel-E-Chef Agag. Doch Gewinne schreiben, sieht der Formel-E-Boss derzeit nicht als Ziel. "Wir sehen uns als Start-Up für das es im Vordergrund steht die neue Rennserie weltweit zu etablieren."



Zehn Teams nehmen bereits am E-Autorennen teil. Pro Team gibt es zwei Fahrer. Die Anzahl an Teammitarbeitern während eines Renntages ist streng begrenzt, die Teams dürfen nur zwei Renn-Ingenieure, einen Daten-Ingenieur, vier Mechaniker und einen Teamchef haben. Die Fahrer stört das nicht. Immer mehr Top-Piloten wollen hinter ein Formel-E-Cockpit. Nach Einschätzung von Formel-E-Pilot Nick Heidfeld ist das Niveau der Fahrer nicht niedriger als in der Formel 1. "Die besten Formel-1-Fahrer sind zwar auf einem höheren Level, aber über die gesamte Breite der Formel-E-Fahrer gibt es genauso viele starke Piloten wie in der Formel 1." Für Jaguar am Steuer sitzt beispielsweise Nelson Piquet Junior. Ex-Formel-1-Pilot Felipe Massa gilt als heißer Kandidat für einen E-Rennstall.

Scharfe Kritik vom Formel -1-Lager



Trotz des steigenden Interesses, ist die Gegnerschaft der neuen Rennserie in der Formel 1 groß. So lästert Formel-1-Star Sebastian Vettel gerne über die strombetriebene Konkurrenz. Formel-1-Manager Ross Brawn etwa sagt: "Man schaut sich nicht ein Formel-E-Auto an, weil es aufregend ist." Nachvollziehbar ist das jedoch nicht. Für Laien ist optisch kein Unterschied zur Formel 1 erkennbar und selbst wenn die leisen Rennautos mit vollem Tempo los preschen hat, das schon etwas für sich. Manche Sportkommentatoren gehen dennoch sogar soweit zu sagen: "Das ist kein Rennsport." Sponsoren und Fahrer können die Kritiker allerdings nicht erschüttern. Pilot Heidfeld: "Bei der Formel E kommen viel mehr Kinder und Familien als bei der Formel 1." Laute Motoren sind nun mal nicht jedermanns Sache. "Auch viele Junge fühlen sich angesprochen", bemerkt voest-Chef Eder.



Wer sich trotz Kritiker für die Rennen interessiert,

die nächsten Termine für die Formel E 2018:

Berlin: 19. Mai

Zürich: 10. Juni

New York: 14. Juli

Der gesamte Rennkalender im Überblick unter e-formel.de.