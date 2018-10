Nachrüsten statt Fahrverbote: 5 Eckpunkte im Diesel-Kompromiss

Deutschland findet in der Dieselfrage zu einem Kompromiss: Statt Fahrverboten soll es für Autos der Abgasnormen 4 und 5 Umtauschprämien oder technische Nachrüstungen geben. Der ÖAMTC fordert ähnliche Bestimmungen für in Österreich zugelassene Dieselfahrzeuge.

Autofahrer können vorerst aufatmen: Die in zahlreichen deutschen Städten drohenden Fahrverbote für Diesel-Autos der Euro-Normen 4 und 5 konnten nach einem zwischen Vertretern der Regierung und der Automobilindustrie vorerst verhindert werden. Neben Angeboten der Hersteller mit Umtauschprämien oder Rabatten für Neuwägen soll es auch technische Nachrüstungen geben.

Das Konzept der deutschen Bundesregierung zur Reduktion der Luftschadstoffe in Städten mit Grenzwertüberschreitungen beinhaltet zwei Stufen. Zunächst sind für alle Städte, in denen Stickoxidgrenzwerte überschritten werden, auf Kosten des Bundes Hardwarenachrüstungen für kommunale Schwerfahrzeuge sowie für Handwerker- und Lieferfahrzeuge geplant. Darüber hinaus sieht der Plan der deutschen Bundesregierung als zweite Stufe in den 14 am meisten betroffenen Städten Umtausch- und Nachrüstoptionen für private Pkw-Besitzer vor.

Österreich-Lösung gefordert

ÖAMTC-Interessensvertreter Bernhard Wiesinger reagierte prompt mit dem offen kommunizierten Wunsch nach einer ähnlichen Lösung auch für Österreich. "Den Ansatz, Gemeinde- und Handwerkerfahrzeuge nachzurüsten, sollten wir unbedingt auch in Österreich diskutieren", erklärt er. Damit würde sich die Luftqualität der wenigen in Österreich betroffenen Städte noch schneller verbessern als durch die laufende Modernisierung der Fahrzeugflotte.

Für Verkehrsminister Norbert Hofer ist das deutsche Modell hingegen kein Vorbild. Er sieht die Ausgangssituation anders, zumal in Österreich keine Fahrverbote bestünden. Eine Verschrottungsprämie sei derzeit nicht angedacht, die wäre angesichts einer Hochkonjunktur auch kontraproduktiv.

ÖAMTC-Mann Wiesinger stimmt Hofer zwar bei den Fahrverboten zu, will aber dennoch auch in Österreich entsprechende Umstiegsangebote sehen. Wiesinger: "Fahrverbote sind derzeit in Österreich nirgendwo ein Thema. Erst wenn das in einer österreichischen Stadt konkret droht, muss die Politik auch hier Umtausch- und Nachrüstangebote für private Dieselbesitzer einfordern. Im Sinne der Konsumenten erwarten wir uns jedoch, dass die attraktiven Umstiegsangebote auch in Österreich verfügbar werden."