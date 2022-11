Vignette 2023 [Österreich]: Kosten, Abo-Regeln, Fristen & Strafen

ARTIKEL-INHALT

Die digitale Vignette für das nächste Jahr ist seit dem 3. November 2022 erhältlich, die Farbe der Klebevignette ist diesmal purpur.

Für welche Fahrzeuge gilt die Vignettenpflicht in Österreich?

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile.

Das kostet die Vignette 2023

Der Preis für die Jahresvignette 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr trotz hoher Inflation nur marginal von 93,80 Euro auf 96,40 Euro. Auch sonst steigen die Preise für die verschiedenen Zeitabschnitte moderat. Die Vignette ist ab 1. Dezember 2022 gültig, die alte für das Jahr 2022 behält noch bis 31. Jänner 2023 ihre Gültigkeit.

Die Preisliste für die Vignette (Auto / Motorrad) © oeamtc.at

Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden. Die Bestätigung im Fahrzeug mitzuführen, ist allerdings nicht verpflichtend.

„Einen besonderen Vorteil genießen Wechselkennzeichenbesitzer – sie benötigen nur eine Digitale Vignette für bis zu drei Fahrzeugen“ erläutert Claudia Eder, Geschäftsführerin der Asfinag Maut Service GmbH.

Die wichtigsten Infos zur digitalen Vignette

So gut kommt die digitale Vignette an

Die digitale Vignette für Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gibt es nun seit fünf Jahren. Die Alternative zur Klebe-Vignette ist bei den Kundinnen und Kunden richtiggehend eingeschlagen. „Im ersten Jahr hat bereits jede und jeder dritte Vignettenbesitzerin und -besitzer die digitale Version kauft“, resümiert Asfinag-Maut-Chefin Eder. 2018 wurden von vier Millionen Vignetten schon 1,3 Millionen online, also digital, erworben. 2021 wurde fast jede zweite Vignette online verkauft, 2022 sind es knapp 70 Prozent Auch für das kommende Jahr ist man bei der Asfinag optimistisch. „Für 2023 erwarten wir eine weitere moderate Steigerung“, so Eder. Die meisten Vignetten werden erfahrungsgemäß im Dezember und Jänner gekauft. Schließlich hat eine Jahresvignette eine maximale Gesamtdauer von 14 Monaten. Das bedeutet, dass mit der alten Jahresvignette noch bis zum 31. Jänner 2023 gefahren werden kann.

Digital-Vignette an Kennzeichen, nicht an Auto gebunden

Die Online-Vignette hat gegenüber der Klebevignette zwei große Vorteile: Sie ist nicht an ein Fahrzeug gebunden, sondern an das Autokennzeichen. „Durch die digitale Vignette können so bis zu drei unterschiedliche Fahrzeuge genutzt werden“, erklärt Eder - ein Vorteil für all diejenigen, die Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen haben. Und das für die meisten wohl wichtigste Argument: Das lästige Kleben und Kratzen an der Windschutzscheibe entfällt, wenn man die Vignette nach Ablauf wieder entfernen muss.

So funktioniert das Abo auf die digitale Vignette

Seit 2018 lässt sich auf den Vignetten-Kauf auch ein Abo abschließen. Dazu braucht man beim Online-Kauf bei der Produktauswahl nur auf den Button "Vignette Kaufen + Abo" drücken. Ein Abo lässt sich auch für die Jahres-Streckmaut lösen. So versäumen Kunden keine Gültigkeitsfristen mehr, haben keinen Mehraufwand und erhalten so jedes Jahr automatisch und fristgerecht die Jahresvignette. Dieses Abo-Service gilt auch für Jahreskarten der Digitalen Streckenmaut. Bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Vignette kann diese für das folgende Jahr storniert werden. Die Abo-Funktion wird laut Asfinag immer beliebter. "Die Vorteile erschließen sich jetzt langsam den Kunden. Wir gehen davon aus, dass auch dieser Anteil steigen wird", erläutert die Asfinang-Maut-Chefin. Derzeit nutzen 180.000 Kunden das Abo. Die Zahl der Abonnenten hat sich in zwei Jahren verdoppelt.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren:

Ohne Vignette unterwegs: Diese Mehrfach-Strafen drohen

Automatische Verlängerung der Vignette: Was zu tun ist

Wer schon eine digitale Vignette hat, ist damit vielleicht auch bereits mit einem Konto registriert. Allerdings nur, wenn diese beim letzten Mal nicht anonym gekauft wurde. Man kann aber die digitale Vignette auch ohne Konto, etwa bei Vertriebspartner, kaufen. In diesem Fall muss man sich, wenn man eine automatische Verlängerung der Vignette möchte, als Neukunde registrieren. Will man die digitale Vignette etwa für ein Jahr verlängern oder für einen bestimmten Zeitraum buchen, meldet man sich unter diesem Link an oder - sind die Daten bereits gespeichert - können sich Kunden dort einloggen.

Das bringt die "Digitale Streckenmaut FLEX"

Die Asfinag bietet unter shop.asfinag.at mit dem Service „Digitale Streckenmaut FLEX“ die Möglichkeit unkompliziert die sechs Mautstellen befahren zu können. Kein Anhalten mehr, kein vorheriges Kaufen jeweiliger Streckenmaut-Tickets für die verschiedenen Abschnitte. Durch das Service FLEX erfolgt eine automatische Abrechnung nach jeder Fahrt. Die Durchfahrt an den Mautstellen erfolgt ohne Zeitverlust: Das Kfz-Kennzeichen wird automatisch erkannt und der Schranken somit ohne weiteres Halten oder Zutun des Kunden geöffnet.

Diese Autobahnabschnitte kosten extra: A 9 Pyhrn Autobahn (Bosruck- und Gleinalmtunnel) - 1 Fahrt: 16 Euro

A 10 Tauern Autobahn (Tauerntunnel) - 1 Fahrt: 13 Euro

A 11 Karawanken Autobahn (Karawankentunnel) - 1 Fahrt: 7,60 Euro

A 13 Brenner Autobahn (Brennerpass) - 1 Fahrt: 10,50 Euro

S 16 Arlberg Schnellstraße (Arlbergtunnel) 1 Fahrt: 11 Euro Auch Vignetten-Besitzer müssen an diesen Mautstrecken eine zusätzliche Gebühr entrichten. Mit einer Digitalen Streckenmautkarte kann man die Mautstellen ohne anhalten passieren.

Rabatt auf Kombi Jahresvignette und Streckenmaut

Wer eine aktuelle Jahresvignette hat und für das selbe Kennzeichen eine digitale Streckenmaut erwerben möchte, erhält eine Vergünstigung in Höhe von 40 Euro. Der Betrag wird automatisch angerechnet.

Digitale Vignette: Die Frist bis zur Gültigkeit

Doch Vorsicht: Wird die digitale Vignette online gekauft, ist sie nicht sofort ab dem Kauf einsetzbar, sondern erst 18 Tage nach der Zahlung gültig. Damit wird die Autobahninfrastruktur-Gesellschaft den Bedingungen des Konsumentenschutzes, die auf EU-Gesetzes-Basis für alle Kundinnen und Kunden bei Online-Käufen gilt, gerecht. Für spontane Fahrten ist daher ein Kauf bei Mautstellen, Öamtc, Arbö und Adac, an den Asfinang-Verkaufsautomaten entlang der Strecke sowie an ausgewählten Tankstellen und Trafiken zu empfehlen - dort gekaufte digitale Vignetten sind sofort gültig. Auch bei Vignetten, die nur einzelne Monate oder zehn Tage gelten, gilt die 18-Tagesfrist. Die Kosten sind gleich wie bei der Klebevignette.

Eine Ausnahme davon gibt es für Unternehmer: Für sie gilt das Rücktrittsrecht bei Online-Käufen nicht. Das bedeutet, sie können die digitale Vignette und die digitale Jahreskarte sofort nutzen. Die Kosten für die Vignette sind für Unternehmer und Konsumenten gleich.

Stichtag für den Kauf der digitalen Vignette: 14. Jänner 2023

Am 31. Jänner 2023 endet das Vignettenjahr 2022. Das bedeutet: Ab 1. Februar ist nur mehr die Purpur-Klebevignette oder die Digitale Vignette gültig. Damit auch die Digitale Vignette ab 1. Februar gilt, ist der Stichtag bei einem Onlinekauf der 14. Jänner. Wer also bis dahin im Webshop auf asfinag.at oder über die App der Asfinag die digitale Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2023 Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können.

Wird die digitale Vignette an einer anderen Vertriebsstelle, wie etwa an einem Automaten oder bei einem Autofahrerclub, einer Trafik oder bei ausgewählten Tankstellen gekauft, entfällt die Wartefrist jedoch und sie ist sofort ab Kauf gültig.

So wird die digitale Vignette kontrolliert

Wer auf einer Autobahn oder Schnellstraße kontrolliert wird, muss, obwohl er keine sichtbare Vignette auf der Windschutzscheibe kleben hat, trotzdem nicht fürchten eine Strafe zu kassieren. Eder: „Es gibt ausreichend Kontrollgeräte, die feststellen, ob jemand eine digitale Vignette besitzt.“ Wenn die Vignette durch Sichtkontrollen der Mautaufsicht geprüft wird, wird ein zusätzliches Gerät eingesetzt, das ein paar Meter davor positioniert wird. Dieses prüft, ob es eine digitale Vignette gekauft wurde, wenn keine an der Scheibe angebracht ist. Der nachfolgende Kontrollposten weiß dann Bescheid. „Jene, die eine digitale Vignette haben, müssen daher bei Kontrollen nicht anhalten“, erläutert die Asfinag-Chefin.

Insgesamt nehmen zudem rund 100 Mitarbeiter der Asfinag Sichtkontrollen vor. Zusätzlich werden die Geräte zur automatischen Kontrolle auf von 16 auf 21 aufgestockt Diese Standorte, an die 13, wechseln laufend.

Die Strafe, wenn man ohne Vignette auf Mautstrecke erwischt wird

Ist ein Fahrer auf einer Mautstrecke ohne Vignette unterwegs und wird erwischt, wird eine Strafe von 120 Euro fällig. Die Asfinag verzeichnet pro Jahr im Schnitt rund 200.000 Vignettendelikte. Das bedeutet im Umkehrschluss: knapp 99 Prozent aller Fahrzeuge haben die Vignette rechtzeitig und korrekt vorzuweisen. Eder: "Das zeigt die hohe Akzeptanz des Vignettensystems in Österreich."

Wo Sie die Vignette digital oder zum Kleben kaufen können

Insgesamt gibt es über 6.000 Verkaufsstellen.

Nähere Infos zu den Verkaufsstellen virtuell und stationär im Überblick

Die Vignette kann online bei der Autobahn-Finanzierungsgesellschaft Asfinag, der App „Unterwegs“ der Autobahngesellschaft, bei Mautstellen, den österreichischen Verkehrsclubs ÖAMTC und ARBÖ, dem deutschen Mobilitätsclub ADAC oder an ausgewählten Tankstellen und Trafiken gekauft werden.

1. Asfinag-Mautshop

Die Digitale Vignette wird über den Asfinag Maut-Shop vertrieben. Für den Kauf ist das Kennzeichen des Fahrzeugs und die E-Mailadresse einzugeben. Gezahlt werden kann mit Kreditkarte, Paypal oder Sofortüberweisung. Anschließend erhalten Kunden ihre Bestellbestätigung und die Rechnung per Mail. Bis die Vignette genutzt werden kann, ist eine gesetzliche Frist von 18-Tagen einzuhalten.

2. Asfinag-App

Mit der Asfinag-App kann die Digitale Vignette auch per Smartphone erworben werden. Die Bezahlung erfolgt mit Kreditkarte oder PayPal. Auch beim Kauf via Smartphone-App gilt die Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf.

3. Verkaufsautomaten und -stellen

Die Asfinag hat an Mautstellen und Rastanlagen Automaten aufgestellt, an denen die Digitale Vignette mit Bankomat- oder Kreditkarte gekauft werden kann. Die an Automaten gekauften Digitalen Vignetten sind sofort gültig.

Die 69 Vignetten-Verkaufsstellen mit Automaten der Asfinag finden Sie an folgenden Orten:

© Asfinag

4. Autofahrerclubs

Die Digitale Vignette ist auch bei den Vertriebsstellen des ÖAMTC, ARBÖ und ADAC erhältlich. Beim Kauf an den Stützpunkten entfällt die 18-tägige Frist für den Beginn der Gültigkeit ebenso wie an anderen Stellen an denen die Vignette physisch erworben werden kann. Die Fahrt auf Österreichs Autobahn- und Schnellstraßen-Netz kann damit sofort nach dem Kauf angetreten werden.

5. Tankstellen, Trafiken und weitere Partner

Auch in diversen Tankstellen und Trafiken sowie in A.T.U. Werkstätten ist die Digitale Vignette mit sofortiger Gültigkeit erhältlich. Das Vertriebsnetz soll laut Auskunft der Asfinag noch ausgeweitet werden. Eine detaillierte Übersicht zu den aktuellen Verkaufsstellen finden Sie im Vertriebsstellen-Verzeichnis der Asfinag-Website.

Diese Autobahn-Abschnitte sind von der Vignettenpflicht befreit

Seit Ende 2019 sind fünf Abschnitte von der Vignettenpflicht befreit.