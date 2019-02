Autoscout24: Die besten Autohändler Österreichs

Der Online-Fahrzeughändler AutoScout24 hat in Österreich die zehn Händler ermittelt, die von den Nutzern am besten bewertet wurden.

Autoscout24, einer der größten Online-Autohändler hat rund 7.800 Händlerbewertung österreichischer Autokäufer ausgewertet und daraus ein Ranking der besten Autohändler des Landes erstellt.

„Unser Ziel ist es, dass Autokäufer gut informiert die beste Entscheidung für sich treffen“, sagt Markus Dejmek, Österreich-Chef von AutoScout24. „Die Händler-Bewertungen geben Orientierung und zeigen, welche Autohäuser besonders guten Service bieten."



Stockerlplätze für die Steiermark, Salzburg und NÖ

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 Sternen und 157 Bewertungen führt das steirische Autohaus Seidl Autohandel aus Gleisdorf. Damit gelang Seidl heuer der Sprung vom dritten auf den ersten Rang. Auf dem zweiten Stockerlplatz folgt das Salzburger Autohaus Andreas Schwab aus Piesendorf mit fünf Sternen und 126 Bewertungen. Schwab war auch schon im Vorjahr unter den Top-Autohäusern vertreten. Platz drei geht 2019 nach Niederösterreich, an Carpoint24 (141 Bewertungen/4,9 Sterne). Carpoint24 rückte heuer vom vierten Platz auf das Stockerl vor.

Das Tiroler Autohaus Dasto Kfz-Handelsagentur aus Waidring schaffte es mit 4,9 Sternen und 101 Bewertungen auf den vierten Platz in der Gunst der Nutzer. Platz fünf ging heuer an Gebrauchtwagen1.at aus dem aus dem Salzburger Anif (4,9 Sterne/89 Bewertungen). Damit schafften es zwei Salzburger in das Top-Ranking. Platz sechs erreichte Drive24 Automobile aus dem steirischen Köflach (5 Sterne/59 Bewertungen). Den siebten Platz schaffte das Autohaus Winkler, ebenfalls beheimatet in der Steiermark, nämlich in Judenburg (4,8 Sterne/82 Bewertungen). Mit 5 Sternen/43 Bewertungen landete das Autoland Innsbruck als zweites Tiroler Unternehmen auf Platz acht. Angerschmid KFZ aus Neuhofen an der Krems (OÖ) belegte mit 5 Sternen und 41 Bewertungen heuer den ehrenvollen neunten Platz. Das Autohaus F. Reichhart aus Mauthausen (ebenfalls OÖ) landete mit 5 Sternen und 38 Bewertungen ebenfalls unter den Top-10.

Steiermark mit drei Top-Platzierungen

Das Bundesland Steiermark stellte heuer die meisten – nämlich drei – Top-Ten Autohäuser. DAus Salzburg, Tirol und Oberösterreich kommen 2019 je zwei „top-dekorierte“ Händler.

Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.



AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-10 Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich mehr als 7.800 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite. Der Durchschnitt der bisher abgegebenen Online-Bewertungen liegt in Österreich bei 4,52 Sternen und die Weiterempfehlungsrate bei 93 Prozent.