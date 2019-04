Automobile Leidenschaft auf großer Österreich-Tour

The Art of Performance Tour heißt das Event, welches die Fans britischer Automobilkunst aufhorchen lässt. Die perfekte Chance, den Jaguar Ihrer Träume zu testen. Jetzt anmelden!

Was darf es für Sie sein? Luxuriöse Limousine? Kraftvoller SUV? Oder doch lieber ein reinrassiger Sportwagen? Egal, welche Art von Fahrzeug Sie bevorzugen: Bei der The Art of Performance Tour 2019 haben Sie an unterschiedlichen Terminen und Standorten in ganz Österreich die einmalige Gelegenheit, einen brandneuen Jaguar aus dem aktuellen Modelljahr zu testen. Eine tolle Gelegenheit für alle, die auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind oder einfach einen unvergesslichen Tag erleben wollen.

Das Angebot des britischen Automobilherstellers ist dabei tatsächlich breit aufgestellt. Für SUV-Freunde stehen das Performance-Modell F-PACE, die kompakte Variante E-PACE und sogar das European Car of the Year 2019 bereit: der vollelektrische Jaguar I-PACE. Wer es eher businessmäßig mag, kann sich an den sportlichen Limousinen Jaguar XE oder XF versuchen. Oder Sie wagen sich gleich an den F-TYPE. Der legendäre Sportwagen aus dem Hause Jaguar wird Ihnen mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Zur Auswahl stehen einige Termine im Mai und Juni. Wer an der The Art of Performance Tour 2019 teilnehmen möchte, sollte sich so schnell wie möglich unter jaguar-taopt.at anmelden.