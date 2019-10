Auto online verkaufen: Die besten Tipps für ein erfolgreiches Inserat

Wer sein Auto verkaufen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist, den Wagen online zu inserieren. AutoScout24.at bietet zahlreiche Features und Funktionen, die nicht nur den Kauf, sondern auch den Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen besonders unkompliziert machen – das beweisen 144.000 aktive Inserate in ganz Österreich. Im Interview erklärt Jochen Jakopitsch von AutoScout24, wie man möglichst rasch einen neuen Besitzer für sein Fahrzeug findet – und verrät seine persönlichen Tipps für ein erfolgreiches Online-Inserat.

Worauf muss ich achten, wenn ich mein Auto online inserieren möchte?

Schon in der Überschrift sollten die Besonderheiten eines Fahrzeugs klar herausgestrichen werden. Im Inserat selbst sollte das Auto möglichst genau beschrieben werden, das Freitextfeld bietet genügend Platz für individuelle und detaillierte Informationen. Auch emotionale Aspekte, die Ihr Fahrzeug für den Käufer attraktiv machen, sind ein Pluspunkt. Generell gilt: Seien Sie positiv und erwähnen Sie alle angenehmen Ausstattungsmerkmale, aber bleiben Sie ehrlich – ein Verschweigen von Mängeln oder Defiziten kann zu rechtlichen Problemen führen. Und da Bilder oft mehr sagen als tausend Worte, sind scharfe Fotos aus mehreren Blickwinkeln das Um und Auf für ein erfolgreiches Inserat. Dabei auch auf das Interieur, die Armaturen sowie Koffer- und Motorraum nicht vergessen. Werden im Text Schäden erwähnt, sollten diese ebenfalls abgelichtet werden.

Wie finde ich heraus, was ich für meinen „Gebrauchten“ noch verlangen kann?

Welcher Preis für ein Fahrzeug angemessen ist, lässt sich ganz einfach mit Hilfe unseres kostenlosen Bewertungs-Tools herausfinden. Auf Basis ähnlicher Angebote von privaten und gewerblichen Verkäufern errechnet die AutoScout24 Fahrzeugbewertung eine unverbindliche Preisempfehlung für Ihr Fahrzeug, inklusive Verhandlungsspielraum. Zur Berechnung werden fortschrittlichste, dynamische Machine-Learning-Algorithmen eingesetzt.

Welche Tipps haben Sie sonst noch für ein erfolgreiches Inserat?

Der erste Eindruck zählt! Bevor Sie Ihr Fahrzeug für das Inserat fotografieren, sollten Sie es daher gründlich reinigen – sowohl außen, als auch innen. Das selbe gilt natürlich, wenn es zu einer Probefahrt kommt. Eine weitere Hauptrolle spielen die technischen Qualitäten: wer Pflege und Wartung über den gesamten Haltezeitraum dokumentieren kann, schafft damit Vertrauen und rechtfertigt einen höheren Verkaufspreis. Neben der §57a-Begutachtung („Pickerl“) lohnt es sich auch, die Belege für Reparaturen und Ersatzteile sowie regelmäßige Inspektionen, Rechnungen für Anbau- oder Zubehörteile zu sammeln und den Interessenten vorzulegen.

Warum sollte ich mein Auto bei AutoScout24.at inserieren?

Die Suche nach einem Auto geht in Österreich nicht ohne AutoScout24 und gebrauchtwagen.at. Und beide Plattformen nützen Sie ganz einfach gleichzeitig – und sogar kostenlos – mit einem Inserat bei AutoScout24.at. Extrem praktisch funktioniert das Erstellen des Inserats mit Handyfotos in unserer App. So verkaufen Sie Ihr Auto privat zum bestmöglichen Preis. Wer es ganz bequem will nützt unsere Funktion „Direkt-Verkauf“ an geprüfte AutoScout24 Partner.