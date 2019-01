ADAC Schadstofftest: 70 Prozent der neuen Modelle nicht empfehlenswert

Der ADAC ist der Frage nachgegangen, ob Autos durch die neuen Abgasnorm auch wirklich sauberer wurden und hat dafür den Verbrauch und die Abgaswerte von über 100 aktuellen Neuwagen analysiert. Das Fazit: Für einen Großteil der getesteten Modelle gibt es keine Kaufempfehlung.

2018 war für die Autobranche ein nervenaufreibendes Jahr, in dem die Daumenschrauben für die Abgasvorschriften kräftig angezogen wurden. Mit der Euro 6d-TEMP wurden die erlaubten Emissionsgrenzwerte per 1. September 2018 weiter gesenkt. Gleichzeitig wurde die Überprüfung der Grenzwerte mit neuen Prüfverfahren auf Rollwiderständen (WLTP) verschärft und der Emissionstest auf Straßen (RDE) eingeführt.

ADAC-Ecotest genauer und strenger als WLTP und RDE

Aber sind die Euro 6d-TEMP Modelle wirklich besser als Modelle mit der älteren Euro 6b Norm? Der ADAC ist der Sache auf den Grund gegangen und hat mit dem selbst entwickelten Ecotest noch genauere Abgsa- und Verbrauchsmessungen vorgenommen als die offiziellen Tests durch WLTP und RDE. Nun liegen die Ergebnisse für die Neuwagen des vergangenen Jahres vor. Das Fazit: Die Modelle mit der neuen Abgasnorm schneiden oft, aber nicht immer besser ab.

VW e-Golf mit der besten Ökobilanz

Die beste Umwelt- und Verbrauchsbilanz weisen naturgemäß Elektroautos auf. Doch die Bestenliste ist gespickt voll mit Überraschungen.

Ehre wem Ehre gebührt: Der VW e-Golf erzielt 100 Punkte. Sowohl was den Schadstoff-Ausstoß als auch den C02-Verbrauch betrifft, ist der elektrifizierte Golf demnach top. Den zweiten Platz nimmt mit dem e-up! ebenfalls ein Modell der Marke Volkswagen ein. Den dritten Platz teilen sich der neue überarbeitete Elektro-BMW i3s (94 Ah) und der ebenfalls mit Strom betriebene Smart fortwo coupé EQ. Auf Platz fünf folgt der Hyundai Kona. Das erste Elektroauto der Koreaner, schafft im Idealfall fast 500 Kilometer am Stück. Die ADAC-Umweltbilanz ist so weit so einleuchtend.

Erdgas-Fiat-Panda: Einzige Verbrenner mit fünf Sternen

Aber schon auf Platz landet mit dem Fiat Panda Twinair Natural Power ein Erdgasauto, und das obwohl noch mehrere andere Elektroautos vom ADAC geprüft wurden. Noch dazu erfüllt der Fiat Twinair nur die ältere Abgasnorm 6b. Das Erdgas-Modell ist damit das einzige Auto mit Verbrennungsmotor, das fünf Sterne verliehen bekommen hat.

Große Batterie, höherer Verbrauch

Dass nicht alle Elektroautos besser abschneiden als Modelle mit Verbrennungsmotoren liegt daran, dass der deutsche Verkehrsclub bei Elektroautos auch den C0 2 -Ausstoß, der im Kraftwerk bei der Erzeugung von Strom entsteht, in seine Kalkulation miteinbezogen hat. Braucht das Elektroauto viel Strom, fällt die C0 2 -Bewertung entsprechend schlechter aus. Das ist vor allem bei großen Modellen oder solchen mit großer Reichweite der Fall. Sie benötigen größere Batterien und verbrauchen auch mehr Strom.

De Folge: Der neue Nissan Leaf mit rund 350 Kilometern Reichweite und mit einer vergleichsweise großen Batterie ausgestattet, landet im Ecotest gerade noch unter den besten sieben und erhält damit als letzter im Ranking fünf Sterne. Der Jaguar i-Pace, das erste Elektroauto der Marke – ein leistungsstarker Luxus-SUV, rangiert jedoch schon auf Platz 15.

Modell mit Wasserstoff-Antrieb kriegt nur vier Sterne

Modelle mit einem Wasserstoff-Antrieb zählen wie Elektroautos zu den umweltschonderen auf vier Rädern. Der neue Hyundai Nexo schafft dennoch nur Platz neun im ADAC-Ecotest. Ab Platz acht gibt es vom ADAC nur vier statt fünf Sterne. Schon als nächstes folgt wieder ein Erdgasauto: Der Opel Astra CNG wird vom ADAC mit 87 Punkten bedacht. Der VW Caddy TGI BlueMotion, ebenfalls ein Erdgasauto, findet sich in der Bestenliste auf Platz zehn.

Empfehlenswerte Modelle laut ADAC Ecotest: BMW 218d Active Tourer Steptronic,Diesel

BMW X1 sDrive18d Steptronic, Diesel, 6d-TEMP

BMW X2 xDrive20d Steptronic, Diesel, 6d-TEMP

Hyundai Nexo, Wasserstoff

Hyundai i20 1.0 T-GDI, Otto, 6d-TEMP

Jaguar I-Pace EV400 S AWD, Elektro

Kia Ceed 1.6 CRDi, Diesel

Kia Ceed 1.4 T-GDI, Otto, 6d-TEMP

Lexus CT 200h Automatik, Hybrid

Mercedes A 200 7G-DCT, Otto, 6d-TEMP

Mercedes C 220d 9G-Tronic, Diesel

Mercedes C 220d T-Modell 9G-Tronic, Diesel

Mini One, Otto 6d-TEMP

Nissan e-NV200 Evalia (40 kWh) 7-Sitzer, Elektro

Opel Astra 1.4 CNG, Erdgas

Opel Astra 1.6, Diesel Start&Stop

Peugeot 508 2.0 BlueHDi 160 EAT8, Diesel

Renault Clio TCe 90, Otto, 6b

Škoda Fabia 1.0 TSI, Otto

Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT DSG, Otto, 6c

Seat Arona 1.0 EcoTSI, Otto, 6b

Suzuki Swift 1.2 Dualjet Allgrip

Tesla Model X 100 D, Elektro

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Volvo V60 D3, Diesel, 6d-TEMP

VW Caddy 1.4 TGI BlueMotion, Erdgas

VW Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT DSG, Otto, 6c

VW T-Roc 1.5 TSI ACT, Otto, 6c

VW up! GTI, Otto

Tesla Model X vor Jaguar i-Pace

Und weil nach dem US-Hersteller Telsa im Vorjahr mit dem Jaguar I-Pace auch der erste europäische Autohersteller in den Kampf um den Luxus-Elektroautomarkt eingestiegen ist, auch die Vergleichswerte dieser beiden Autos: Der Tesla landet auf Platz elf und erhält 87 Punkte, der I-Pace 80 Punkte und belegt damit den 15. Platz. Mehr als vier Sterne gibt es für beide nicht.

Diesel: sauberer als ihr Image

Viele Autokäufer wagten aufgrund der Abgasdiskussion 2018 kein Dieselmodell mehr zu kaufen, sondern griffen, wenn es ein Verbrennungsmotor sein sollte, zum Benziner. Doch die Angst bei neuen Dieselmodellen vielleicht ein Auto mit einem untragbaren Schadstoffausstoß zu kaufen, ist dem Verkehrsclub zufolge unbegründet: "Die meisten neuen Diesel weisen vorbildliche Schadstoffwerte auf", urteilen die Experten.

Diesel-Kia gleichauf mit Elektro-Jaguar

Der erste Diesel im Ranking im ADAC Ecotest ist der Kia Ceed 1.6 CRDi. Der Kompaktwagen schafft die gleich hohe Gesamtpunkteanzahl wie der Elektro-Jaguar.

Gut mithalten mit den besten 4-Sterne-Modellen kann laut ADAC auch das Dieselmodell 220d 9G-Tronic der neue Mercedes C-Klasse. Mit 78 Punkten ergibt das Platz 19.

Auch kraftvolle Modelle müssen nicht unbedingt Umweltsünder sein. Das zeigt der neue Peugeot 508 mit seinem 160-PS-starkem Turbodiesel, der im Ecotest auf Platz 25 landet.

Der ADAC-Ecotest zeigt jedoch auch: Nicht alle Modelle, die den neuen Emissionsgrenzwert 6d-TEMP entsprechen, weisen automatisch erstklassige Verbrauchswerte auf. Von den über 100 getesteten Modellen erhalten daher auch nur 37 Modelle fünf oder vier Sterne. Der Rest wurde wegen des hohen Verbrauchs abgewertet. Der ADAC dazu: "Fahrzeuge mit drei oder weniger Sternen, sind unter ökologischen Aspekten nur bedingt oder gar nicht empfehlenswert sind."

Die Umweltsünder unter den Modellneuheiten

Laut ADAC nicht empfehlenswert und daher nur mit drei oder zwei Sternen bewertet ist beispielsweise der Opel Grandland X 2.0 Diesel Automatik. "Der Schadstoffverbrauch ist beim Grandland zwar vorbildlich niedrig, aber wegen des hohen Verbrauchs und dem dadurch hervorgerufenen hohen C0 2 -Ausstoß gibt es nur drei Sterne", heißt es im Urteil.

Viele große Modelle mit nur zwei Sternen

Als Negativbeispiel greift der ADAC auch den Volvo V90 D4 AWD Automatik heraus. Das Dieselmodell entspricht zwar der neuen 6d-TEMP Norm, ist aber nach Ecotest-Gesichtspunkten trotzdem nicht sauber. Die Norm sei zwar erfüllt, aber das System nicht gut abgestimmt. Bei der Schadstoff-Beurteilung gab es deshalb nur 31 Punkte. Weil der Wagen auch noch viel Sprit verbraucht, erhielt er auch bei der CO 2 -Bewertung nur eine geringe Punkteanzahl. Mehr als zwei ADAC-Sterne gehen sich damit nicht aus.

Nur zwei Sterne erhalten folgenden Modelle: Audi A8 50 TDI quattro tipronic

Audi Q7 e-tron quattro tipronic

BMW X4 Drive30i Stetronic

Hyundai Santa Fe 2,2 4WD

Hyundai Tucson 1,6 T-GDI

Land Rover Discovery Td6 Automatik

Madza CX-5 Skyactiv G 194 AWD

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 T 2WD

Porsche Panamera Sport Turismo 4S PDK

Volvo V90 D4 AWD Automatik

Volvo XC60 D5 AWD Geatronic

VW Touareg 3.0 V6 TDI 4Motion

Klein, aber beim Verbrauch oho

Aber nicht nur große, noble Modelle bekommen ihr Fett ab. Auch ein paar Kleine müssen schlechte Noten einstecken. Etwa der VW Golf 1,6 TDI BMT, der Madza 2 Skyactiv-G 90 oder der Fiat Panda 1.2 8V LPG.

Der ADAC empfiehlt beim Kauf eines Jahres- oder Vorführwagen in jedem Fall genau zu prüfen, welche Abgasnorm erfüllt wird. So gibt es von vielen Modellen noch Fahrzeuge mit der älteren 6b-TEMP-Version.