Abzocke vom Staat: Doppelt so hohe NoVA droht

Die Abwahl der Regierung könnte für Autokäufer und -Besitzer gravierende Folgen haben. Ab 1. Jänner 2020 drohen erhebliche Auswirkungen auf die Steuern bei Neuwagenkäufen (NoVA), die motorbezogene Versicherungssteuer und den Sachbezug für Dienstwagen haben. Die Frist für Änderungen endet heute. Wie hoch die Mehrbelastung ausfallen könnte.

Durch die Abwahl der Regierung kommen auch viele geplante Gesetze nicht ins Rollen. Die einen können mit einem Federstreich wieder rückgängig gemacht werden, bei anderen setzt ein Nichthandeln dennoch einen Prozess in Gang, der im Fall der Berechnung der Normverbrauchsabgabe für Neuwagen, die sogenannte NoVA, unangenehme Konsequenzen haben könnte.

Frist zu den Plänen der Regierung Stellung zu nehmen endet

So endet heute mit 28. Mai. 2019 die formale Möglichkeiten, eine Stellungnahme zu den Plänen der Regierung die motorbezogener Versicherungssteuer und NoVA – an die C02-Leistung anzupassen, inklusive Anpassung an das neue realitätsnähere Messverfahren für die Normverbräuche (WLTP) . Das Problem: Seit der Einführung des neuen Abgasprüfsystems WLTP, dieses wurde das bisherige NEFZ-Verfahren ersetzt, steigen nicht nur die Messwerte, sondern auch die Steuern dafür, also die NoVA und der Sachbezug, wenn die NoVA-Formel als Berechnungsgrundlage für diese Steuern nicht so geändert wird, dass die Steuern aufkommensneutral sind. Bisher ist eine solche Anpassung der Formel jedoch nicht passiert.

Ziel, trotz höherer C02-Messwerte, Autosteuern nicht zuheben, droht zu scheitern

Eine solche Anpassungen des Regierungsvorschlags wäre aus Sicht des Öamtc jedoch nötig gewesen, damit das Ziel einer Umstellung auf das neue Prüfverfahren WLTP, wodurch höhere C02-Messwerte der Automodelle im Schnitt herauskommen, ohne Mehrbelastung der Autofahrer erreicht wird.

"Für uns steht fest, dass Autofahrer ihrer Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen leisten müssen", so Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC. Steuerlichen Anreize zum Kauf effizienterer Neufahrzeuge seien, wie von der bisherigen Regierung geplant, richtig. "Was es aber nicht braucht, ist eine Erhöhung der Steuerlast für die Konsumenten", so Grasslober.

Liegt die Ökologisierung der Autosteuer gänzlich auf Eis?

Der Öamtc-Experte fürchtet, dass mit der Abwahl der Regierung der gesamte Reformvorschlag in einer Schublade verschwinden könnte. Damit würde zum einen die Ökologisierung, aber auch die angedachte Anpassung der NoVA und des Sachbezugs bei Privatnutzung eines Dienstwagens an das neue realitätsnähere Messverfahren auf Eis liegen.

Bis Ende 2019 haben Autokäufer keine weitere Steuererhöhung zu befürchten. Bis dahin gelten die früheren NEFZ-Messwerte als Basis für die Normverbrauchsabgabe und den Sachbezug bei Privatnutzung eines Dienstwagens. Wenn nach Berechnungen der Automobilimporteure, durch die neue Abgas-Messmethode schon bisher die Steuern gestiegen sind.



Verdoppelung der Steuerbelastung für Autofahrer befürchtet

Ab 1. Jänner 2020 gelten, wenn es zu keiner Änderung der Berechnungsformel kommt, die realitätsnäheren und damit deutlich höheren WLTP-Werte. Ohne Änderung der Gormel ergibt sich laut Berechnung des Verkehrsclubs bei der NoVA eine zusätzliche Belastung der Autofahrer in Höhe von rund 570 Millionen Euro – das ist mehr als eine Verdoppelung. "Es kann und darf nicht sein, dass die Konsumenten die Zeche für die neuen, höheren Laborwerte zahlen, obwohl sich am Verbrauch auf der Straße nichts ändert", warnt Grasslober und fordert eine Lösung im Sinne der Konsumenten.



Neuwagen könnten im Schnitt um 300 Euro teurer werden

Der Verband der Automobilimporteure hat ebenfalls nachgerechnet. Sein Ergebnis, was die Extrakosten für Autofahrer bedeuten würden, ohne Anpassung der NoVA-Berechnungsformel: Die NoVA wird im Schnitt um 20 Prozent steigen, was einer Erhöhung von 300 Euro pro Auto gleichkommt. Dabei handle es sich um Durchschnittsberechnungen, für manche Pkw werde die NoVA auch günstiger als bisher ausfallen.

Motorbezogene Versicherungssteuer steigt im Schnitt um zehn Prozent´

An Komplexität gewonnen hat durch die Steuerreform die motorbezogene Versicherungssteuer, da diese jetzt zusätzlich zur Motorleistung den Faktor CO2 berücksichtigt. „Auch diese sollte aufkommensneutral sein und Bürokratie abbauen anstatt zu schaffen. Jetzt ist allerdings das Gegenteil der Fall“, so Günter Kerle, Sprecher der Automobilimporteure in Österreich und weiter: „Durch die Änderungen aus der Steuerr steigt die motorbezogene Versicherungssteuer um durchschnittlich zehn Prozent und fällt mittlerweile bis zu vier Mal höher aus als in Deutschland.“