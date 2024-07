Tappen im Dunkeln des Signa-Schattenreichs

Hauptstoßrichtung sind die von René Benko und seiner Mutter gegründeten Stiftungen in Österreich und Liechtenstein, vorrangig die Laura-Privatstiftung, die seit 2007 existiert. Diese dient aktuell als Cash-Box für Benko und bezahlt alle seine immer noch hohen Aufwendungen.

Unter ihrem Dach haben Vertraute des gefallenen Starunternehmers aber auch ein von der Signa-Gruppe unabhängiges Parallelreich mit Hunderten Immoblien in Deutschland und Österreich aufgebaut: von wenig glamourösen Bauten in Chemnitz, Dresden, Halle oder Leipzig über schmucke Villen bis zu Prestigeobjekten in bester Lage in Berlin.

Großgläubiger und Investoren, die durch die Signa-Megapleite Milliarden Euro verloren haben, wollen endlich Genaueres wissen. Vermutet wird etwa, dass eine Reihe von Immobilien treuhänderisch für René Benko gehalten werden. Beweise dafür fehlen allerdings noch.

Zunehmend ins Visier geraten zwei der engsten Wegbegleiter des Signa-Gründers: Heinz-Peter Hager, der Italien-Chef des Immobilienkonzerns und mittlerweile Alleinvorstand der Laura-Stiftung, und Marcus Mühlberger, der eine Vielzahl von Geschäftsführungen im Laura-Schattenreich innehat.