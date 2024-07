Firmenpleiten: Managementfehler sind das Hauptübel

Die wirtschaftliche Lage ist aktuell wahrlich kein Anlass für Freudensprünge. Ganz im Gegenteil. Seit nunmehr zwei Jahren befindet sich Österreichs Wirtschaft in der Rezession und es gibt wenig Aussicht auf Besserung. Wirtschaftsforscher schrauben ihre Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus laufend weiter zurück. Angesichts der tristen Lage werden die Rufe von Interessensvertretungen wie der Industriellenvereinigung (IV) in Richtung Politik immer lauter, lenkend einzugreifen.

Die beklagenswerte Entwicklung lässt sich auch aus den Insolvenzstatistiken herauslesen, die der Gläubigerschutzverband KSV1870 regelmäßig erstellt. Anfang Juli wurde die erneut ernüchternde Bilanz über das erste Halbjahr 2024 gezogen. Deren Zahlen sprechen für sich. Im ersten Halbjahr 2024 mussten in Österreich 3.298 Unternehmen den Gang zum Handelsgericht antreten, um ein gutes Viertel (26 %) mehr als im Vergleichszeitraum des Jahres 2023, in dem es ebenfalls bereits eine deutlich steigende Tendenz gab. Und die Experten des KSV1870 gehen auch nicht davon aus, dass sich in absehbarer Zeit eine Trendwende einstellt. "Die aktuelle Insolvenzdynamik mit kontinuierlich steigenden Fallzahlen werden bleiben, demnach sind am Jahresende zumindest 6.500 Firmenpleiten realistisch", sagt Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz.