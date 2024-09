Ein perfektes Szenario für gemischte Portfolios

Der Trend zur sinkenden Inflation in Richtung der zwei Prozent setzt sich fort. Die dabei wichtigsten Komponenten, die Wohnungsmieten und Autopreise, dürften die Inflation auch in den kommenden Monaten weiter nach unten drücken. Zusammen mit den Anzeichen für eine Abkühlung am Arbeitsmarkt dürfte dies das Vertrauen der US-Notenbankvertreter in tiefere Zinsen stärken. Etwas überraschend setzte die FED sogar einen ersten großen Zinsschritt im Ausmaß von 50 Basispunkten. Bis Jahresende dürften noch ein bis zwei weitere Zinsschritte folgen.