tip & win - so funktioniert das Börsespiel

Tippen und gewinnen Sie! Bei tip & win, dem Börsespiel von trend und bankdirekt.at, haben Sie zehn Wochen lang jede Woche einen der wertvollen Preise zu gewinnen.

tip & win, das Börsespiel von trend und bankdirekt.at geht im Jahr 2017 in eine neue Runde. Mitspielen ist kinderleicht. Auch wer kein Börseprofi ist, hat jede Woche die Möglichkeit, einen der wertvollen Preise zu gewinnen. Sie müssen dafür nur darauf tippen, welche drei der 20 im österreichischen Aktienindex ATX gelisteten Aktien in der nächsten Handelswoche am besten performen werden.

Der Annahmeschluss in in jeder Woche am Montag um 7:59 Uhr, also mit dem Beginn des Vorhandels an der Wiener Börse In der Folge finden Sie die Anleitung, wie auch Sie gewinnen können. Die detaillierten Spielregeln finden Sie hier.





Schritt 1: Registrierung

Zu Beginn müssen Sie sich einmalig unter www.trend.at/tipandwin als neuer Spieler registrieren. Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Der gewählte Nickname, Vorname, Nachname und die Mail-Adresse können in der Folge nicht mehr verändert werden.

Im weiteren Spielverlauf melden Sie sich mit Ihrem Nickname und Ihrem Passwort an. Sollten Sie Ihr Passwort einmal vergessen, können Sie Ihr Passwort mit einem Klick auf „Passwort vergessen? E-Mail zusenden lassen. “ erneut anfordern.









Schritt 2: Tipps abgeben

Unter dem Menüpunkt „Meine Tipps “ können Sie Ihre Tipps abgeben. Um jede Woche die Chance auf einen Gewinn zu haben müssen Sie jedoch auch jede Woche mitspielen.

Um mitzuspielen tippen Sie bis zum Beginn einer Handelswoche an der Wiener Börse (Montag, 7:59 Uhr) darauf, welche drei der 20 im österreichischen Aktienindex ATX gelisteten Aktien in der nächsten Handelswoche am besten performen werden.

Tippen für die nächste Handelswoche

Am folgenden Beispiel wird ein Tipp für die Woche vom 13. Februar bis zum 17. Februar abgegeben. Die Plätze 1-3 werden durch Klicks auf die Kreissymbole bei den jeweiligen Aktienwerten vergeben. Um Gleichplatzierungen vorzubeugen, schätzen Sie zusätzlich den Wert, den der ATX zum Börsenschluss am folgenden Freitag (mit Ende des Nachhandels um 17:45) erreichen wird.

Tipps der vergangenen Wochen

Unter dem Menüpunkt „Meine Tipps“ finden Sie auch Ihre Tipps der bereits abgeschlossenen Spielrunden.

Sonderwertung Fonds & Zertifikate

Bis zum 27. Februar 2017 können Sie auch an der Sonderwertung Fonds & Zertifikate teilnehmen. Zur Teilnahme müssen Sie eine Schätzung für die Schlusskurs der in der Wertung angeführten Produkte zum Ende des Börsenspiels am 7. April 2017 abgeben. Bis zum Ende der Tippabgabe am 27. Februar 2017 können Sie Ihre Tipps jederzeit ändern. werden.

Schritt 3: Rangliste überprüfen

Unter dem Menüpunkt „Ranglisten “ sehen Sie, auf welchem Platz Sie aktuell mit Ihrem Tipp liegen. Die Reihung ergibt sich aus der Durchschnittsplatzierung aller Runden. Spielt ein Spieler einer Runde nicht, wird er automatisch in der Runde auf den letzten Platz gereiht.

Unter „Ranglisten“ wie auch auf der Startseite sehen Sie die Ergebnisse und somit die Sieger der vorherigen Handelswoche.

Bewertet wird dabei nach dem Ampelsystem. Grün bedeutet, dass es die gewählte Aktie im Wochenranking auch tatsächlich auf den getippten Platz geschafft hat. Gelb bedeutet, dass sich die gewählte Aktie zumindest unter den Top-3 befindet. Bei einer Roten-Markierung wurde die Aktie weder richtig getippt, noch ist sie unter den Top 3. Gelbe Tipps zählen halb so viel wie grüne, rote Tipps zählen nicht.

Schritt 4: Gewinnen

Die Gewinner in allen Preisrängen werden jeweils am Montag per Mail verständigt.

Beispiel 1: Alle Tipps richtig

Der Spieler 2336 hat die 3 ATX-Unternehmen mit der besten Performance richtig getippt.

Platz 1 von Spieler 2336 = voestalpine AG

Beste Performance der Handelswoche = voestalpine AG

Platz 2 von Spieler 2336 = Telekom Austria AG

Zweitbeste Performance der Handelswoche = Telekom Austria AG

Platz 3 von Spieler 2336 = OMV AG

Drittbeste Performance der Handelswoche = OMV AG

Daher erhält Spieler 2336 drei grüne Ampeln und landet auf Platz 1 der gezeigten Handelswoche.

Sollten mehrere Spieler den gleichen Tipp abgegeben haben, entscheidet, welcher den Stand des ATX zum Schluss der Börsenwoche am besten geschätzt hat.





Beispiel 2: Zwei Tipps richtig

Spieler 1432 hat in der Beispiel-Woche zwei von drei Unternehmen richtig getippt und landet daher auf Platz 2.

Wenn mehrere Spieler den gleichen Tipp abgegeben haben, entscheidet wiederum, welcher den Stand des ATX zum Schluss der Börsenwoche am besten geschätzt hat.





Beispiel 3: Die ATX-Wertung

Spieler 1695 hat so wie Spieler 1432 zwei von drei Unternehmen richtig getippt. Jedoch liegt Spieler 1695 mit seiner Schätzung des ATX-Wertes hinter dem von Spieler 1432. Die Differenz des tatsächlichen ATX-Wertes zu dem geschätzten ATX-Wert beträgt bei Spieler 1695, wie das untenstehende Bild zeigt, 71,52 Punkte. Die Differenz des tatsächlichen ATX-Wertes zu dem geschätzten ATX-Wert bei Spieler 1432 hingegen nur 5,2 Punkte. Damit liegt Spieler 1432 in der Rangliste vor Spieler 1695.

Beispiel 4: Ein Tipp richtig, zwei Aktien erraten

Spieler 1481 lag mit seinen Tipps gar nicht mal so falsch. Jedoch tippte der Spieler auf die falsche Reihenfolge. Aber die gewählten Aktien befinden sich zumindest unter den Top 3. Daher erhält er zwei gelbe Markierungen.

Beispiel 5: Kein Tipp richtig

In der Handelswoche vom 30.1. bis 3. Februar hatte Spieler 2336 kein Glück. Er lag mit all seinen Tipps falsch. Das wird durch drei rote Symbole angezeigt.

Weitere Fragen

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail unter:

tipandwin <AT> win.trend.at

trend und bankdirekt.at wünschen Ihnen viel Erfolg beim tip & win Börsespiel 2017.