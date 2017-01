Die bankdirekt.at der Raiffeisenlandesbank OÖ AG

Die bankdirekt.at ist die Direktbank der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Die Mitgliedschaft in der Raiffeisenbankengruppe verschafft uns einige Vorteile, von denen Sie als unser Kunde profitieren. Nutzen Sie unser umfangreiches Produktangebot zu attraktiven Konditionen zusammen mit einem hohen Serviceniveau.

Geschichte

Die bankdirekt.at AG wurde am 1. Oktober 2007 als rechtlich eigenständiges Unternehmen und als 100%-Tochter der PRIVAT BANK AG gegründet. Davor gab es bereits seit den 90iger-Jahren mit „direktbank.at“ einen eigenständigen Marktauftritt für den selbständigen Wertpapierhandel.

Mit der Fusion am 19. September 2015 wurde die gesamte PRIVAT BANK-Gruppe in die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG integriert und wird fortan als jeweils eigener Geschäftsbereich geführt.

Breites Produktangebot

Die bankdirekt.at bietet eine erstklassige und breite Produktpalette für die private Geldanlage. Dazu zählen der Online-Wertpapierhandel, das Girokonto sowie das Extra- und Fixzinskonto. Direkte Anbindungen an die wichtigsten Weltbörsen und der außerbörsliche Direkthandel mit den größten Emittenten in Verbindung mit erstklassigen Tools und Informationen für eine fundierte Anlageentscheidung runden das Angebot ab und ermöglichen dem selbstständig agierenden Investor zu veranlagen.

Testsieger im Kundendienst

Ein umfassendes Service sowie individuelle und kompetente Betreuung sind jene Faktoren, die wir als Direktbank an oberste Stelle setzen. Dass dies genau der richtige Weg ist bestätigte uns nun die Studie der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien), bei der wir bereits zum zweiten Mal in Folge den hervorragenden 1. Platz in der Kategorie Kundendienst erzielten.

www.bankdirekt.at - Testsieger im Kundendienst © ÖGVS

Aktuelle Aktionen

Neben diversen Freetrade-Aktionen mit Partnern wie der Raiffeisen Centrobank bieten wir auch regelmäßig Fondstage an, bei denen alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag gekauft werden können. Darüber hinaus können sich Neukunden sowie Bestandskunden aktuell einen Cashbonus von bis zu 100 Euro bei uns holen.

Weitere, besonders für Wertpapier-Interessierte relevante Informationen, finden Sie auf unserer Homepage: www.bankdirekt.at