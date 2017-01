Mischfonds: Veranlagung für unruhige Zeiten

Die Wahl von Donald Trump hat die Märkte verunsichert. Was Eric Bramoullé, CEO von Amundi Austria, Anlegern jetzt empfiehlt.

Das vergangene Jahr brachte Ereignisse, die kaum jemand für möglich gehalten hätte: den Brexit, Negativzinsen bei Anleihen. Und Donald Trump wurde zum nächsten Präsidenten der USA gewählt. Die globale Unsicherheit erreichte ihren höchsten Stand seit 20 Jahren.

Die Anlageexperten der Fondsgesellschaft Amundi, die seit 2015 ein Partner der Bawag P.S.K. ist, sind aber dennoch positiv für Aktien eingestellt. Sie erwarten, dass die Ankündigungen Trumps das Wachstum ankurbeln werden und es zu einer höheren Inflation kommen wird. Der US-Dollar hat bereits jetzt gegenüber den meisten Währungen einen Höchststand erreicht. Der Greenback ist also aufgrund der US-Konjunkturprogramme und der Maßnahmen der FED weiter attraktiv.

Schwergewicht auf Aktien

Die Amundi-Fondsexperten raten, Aktien weiterhin überzugewichten. Für japanische Titel haben sie eine leichte Präferenz. Und die Börsen der Schwellenländer sollten nach einer Beruhigung der lokalen Währungen wieder in den Fokus rücken. Bei Anleihen bleiben die Experten vor allem bei US-Rentenpapieren auf der vorsichtigen Seite. Das liegt an den Ankündigungen der FED zu weiteren Zinserhöhungen und an den Unsicherheiten der Konjunkturmaßnahmen der neuen US-Regierung. Im Euroraum werden die Zinsen aber durch die Ankündigungen der EZB, das Ankaufprogramm weiter zu verlängern, niedrig bleiben.

Eric Bramoullé, CEO Amundi Austria © BAWAG P.S.K. INVEST

Die Erwartungen an die Märkte sind also sehr unterschiedlich. Um in dieser Situation die Chancen aus beiden Welten - Aktien und Anleihen -bei begrenztem Risiko bestmöglich zu nutzen, ist ein aktives Fondsmanagement unumgänglich. Mischfonds von Amundi bieten dabei ein ausgewogenes Ertrags-und Risikoverhältnis für alle Anlagestrategien. Die Experten von Amundi bleiben bei den Ertragschancen für 2017 jedenfalls optimistisch -das Jahr kann durchaus angenehme Überraschungen für Anleger bieten. Für eine erfolgreiche Veranlagung empfiehlt Amundi, stets drei wichtige Regeln zu befolgen: