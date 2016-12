Kreditklemme ist größer als von Banken behauptet

Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO zeigt, dass die Kreditklemme in Österreich größer ist als von den Banken behauptet wird. Vor allem Klein- und Mittelunternehmen haben es schwer, an Geld zu kommen.

Banken bestreiten zwar, dass es wegen der strengeren Regulierung als Folge der Finanzkrise eine Kreditklemme gebe, doch eine aktuelle Wifo-Studie widerspricht ihnen. Gleich kreditwürdige Unternehmen erhalten demnach einen Kredit oder auch nicht - je nach dem, wie gut die Kapitalausstattung ihrer Hausbank ist.

Für ihre Studie mit dem Titel "The Credit Channel And the Role of Monetary Policy - A Micro Data Approach" haben Wifo-Bankenexperte Franz Hahn und seine Co-Autoren die Daten von 950 kleineren und mittleren Unternehmen ausgewertet, denen 235 kleinere Geldhäuser - Sparkassen, Raikas, Volksbanken - gegenüberstanden. Das Ergebnis: Ob ein Unternehmen einen Kredit bekommt oder nicht, hängt vor allem von der (Kern-)Kapitalquote der Bank ab.

Das Risiko von Einschränkungen bei der Kreditvergabe dürfte viel höher sein, "als viele, Experten wie Behörden, bis heute bereit sind zu glauben", sagen die Wifo-Experten.