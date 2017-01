kitzVenture: Hoch-Risiko-Investments in Start-ups

In Zeiten niedriger Zinsen und volatiler Aktien scheint es attraktiv, in Start-ups zu investieren. Das Problem dabei ist das Risiko. Das Kitzbüheler Unternehmen kitzVenture verspricht mit einem neuen Finanzprodukt hohe Erträge. Doch kitzVenture ist selbst ein Risiko für sich. Die Finanzmarktaufsicht FMA hat das Unternehmen bereits am Radar.

Gute Renditen mit möglichst geringem Risiko und einer abschätzbaren Laufzeit - in Zeiten volatiler Aktienmärkte und niedriger Zinsen sind die schwer zu finden. Da erscheint eine fixe Verzinsung von 9,75 Prozent, mit der die Kitzbüheler Investmentgesellschaft kitzVenture GmbH im Oktober 2016 erstmals in großflächigen Inseraten warb, erst recht verlockend. Gleichlautende Werbungen sind zu Jahresbeginn 2017 wieder auf diversen Online-Portalen großer heimischer Medien in Form von Advertorials zu finden.

trend ist der Frage nachgegangen, wie das Unternehmen eine derartige Verzinsung, die jährlich ausgezahlt werden soll, in Aussicht stellen kann. kitzVenture wirbt mit dem neuen Finanzinstrument des Venture-Loan-Investments. Es soll auch Laien ermöglichen, zu investieren. Das Risiko soll dabei gering sein, weil es gestreut werde, indem in mehrere Start-ups investiert werde.

Lockmittel: "Fest vereinbarte Verzinsung von 9,75% p.a." © Screenshot kitzventure.com

So weit die Theorie. Risikolos ist das Investment nämlich freilich keineswegs. Es mag zwar sexy erscheinen, in Start-ups zu investieren und dann an deren Wachstum und Erfolg zu partizipieren. Doch Wachstum und Erfolg sind keineswegs garantiert und es ist schwer, die Business-Modelle der Unternehmen zu analysieren und Risiken und Ertragschancen abzuwägen. Bis ein Start-up den ersten Euro verdient kann es außerdem lange dauern. Oft zu lange.

Fragliche Verzinsung, Nachrangdarlehen

Doch zum konkreten Angebot von kitzVenture: Das Unternehmen wirbt mit einer "attraktiven, fest vereinbarten Verzinsung, regelmäßigen Zinszahlungen und einem ausgewogenen Chancen-Risiko-Verhältnis. "Die Vergütung: 9,75% Zinsen pro Jahr, bei einer Laufzeit von nur 36 Monaten und jährlicher Zinszahlung!", heißt es auf der Website des Unternehmens. Dem online zum Download angebotenen, 107 Seiten langen Kapitalmarktprospekt, ist jedoch unter Punkt 1.6 zu entnehmen, dass die in Aussicht gestellten Zinsen keineswegs garantiert sind.

Investoren erhalten demzufolge nur dann Zinsen, wenn es einen Jahresüberschuss gibt und nachdem sämtliche vorrangigen Gläubiger befriedigt wurden. Ist das nicht der Fall ist, dann werden keine Zinsen ausbezahlt (siehe untenstehenden Screenshot). Bezeichnend: Der Prospekt trägt den Dateinamen "kitzVenture_Kampitalmarktprospekt" (sic!).

Auszug aus dem Kapitalmarktprospekt von kitzVenture. Zum Download des Prospekts klicken Sie auf das Bild. © trend

Die nächste Falle: Als Investor stellt man über kitzVenture Geld in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung. Dieser Terminus bedeutet, dass das investierte Kapital im Falle einer Insolvenz oder Betriebseinstellung eines Start-ups unwiederbringlich verloren ist, weil zuerst die Forderungen aller anderen Gläubiger entsprechend den Quoten befriedigt werden. Und: Bei einer allfälligen Insolvenz von kitzVenture - das Unternehmen hat als Gesellschaftsform die GmbH gewählt - schauen Investoren mit ihren Nachrangdarlehen ebenso durch die Finger.

In den Advertorials von kitzVenture heißt es jedoch: "Anleger stellen Kapital in Form von Nachrangdarlehen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass das Darlehen erst am Ende der Laufzeit fällig wird." (siehe unten) . Diese Information ist der Einschätzung von Rechtsexperten zufolge nicht nur falsch, sondern obendrein auch irreführend.

© Screenshot/trend

Rechtsanwalt Gerald Ganzger erklärt dazu: "Bei irreführender Werbung können insbesondere Konkurrenten nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgehen. Außerdem käme ein Vorgehen von Verbänden wie dem VKI oder dem Verband gegen Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Frage. Es könnten insbesondere Ansprüche auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung geltend gemacht werden. Wenn die einzelnen Verbraucher bei Vertragsabschluss in die Irre geführt werden, wäre auch eine Vertragsanfechtung durch die einzelnen Verbraucher denkbar."

Abgesehen davon stellt sich die Frage nach der Liquidität des Unternehmens. Zum Jahresbeginn 2017 mehren sich die Beschwerden der Medien, die Inserate von kitzVenture geschaltet hatten. Rechnungen sind überfällig. Zahlungsziele werden nicht eingehalten und Zahlungsaufforderungen (Mahnungen) ignoriert.

Exit versus Nachhaltigkeit

Die Kitzbüheler Kapitalgesellschaft verstand sich laut Auskunft von kitzVenture-CEO Olaf Wittbrodt zu Beginn der Inseratenkampagne im Oktober 2016 als ein Mix aus Venture-Capital-Unternehmen, Private-Equity-Gesellschaft und Inkubator. Den eigenen Angaben zufolge sollte nicht nur Geld in Start-ups investiert, sondern die Unternehmen auch in ihrem Wachstum mit Beratungsleistungen und Betriebsmitteln begleitet werden. Doch das muss selbstredend auch finanziert werden.

Das Ziel wäre, erklärte Wittbrodt dem trend, keine schnellen Exits - also lukrative Verkäufe der Unternehmen an andere Investoren oder große Konzerne -, sondern der Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle mit gesunden Cashflows.

Mitte Oktober 2016 hätten sich laut Wittbrodt fünf Start-ups aus den Branchen E-Commerce, Digital Business und Telekommunikation in der Pipeline befunden. Welche, darüber hüllte sich Wittbrodt allerdings in Schweigen. Das Team von kitzVenture habe selbst "jahrelang Erfahrung in diesen Branchen gesammelt" und könne die Gründer daher auch entsprechend beraten. Nähere Auskünfte blieb er allerdings schuldig. Er erklärte nur, welche Klientel er als Kunden ansprechen will: Durchschnittsbürger, die sich für die Start-up-Szene begeistern, aber selbst keine Unternehmen gründen wollen. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 250 Euro, Investments von mehreren tausend Euro gab es laut Wittbrodt nur in Ausnahmefällen.

Was hinter kitzVenture steckt

Die kitzVenture GmbH hat ihren Firmensitz in Kitzbühel, Tirol. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen der 40-jährige Olaf Wittbrodt und der deutschen Beteiligungsgesellschaft Patriarch Trust GmbH mit Sitz in Hamburg.

Auf der Website des Unternehmens finden sich nur wenige weitere Informationen. Von den unter "Beteiligungen" angeführten "Minderheitsbeteiligungen" an zahlreichen großen Unternehmen wie Zalando, Facebook, Wirecard, der Österreichischen Post AG, Volkswagen, der OMV sollte man sich nicht hinreißen lassen. Aus den Einträgen der erwähnten Unternehmen ist - wie kaum anders zu erwarten war - keine meldepflichtige Beteiligung von kitzVenture herauszulesen. Diese wäre laut Aktiengesetz ab einer Beteiligung von drei bis fünf Prozent erforderlich.

"Beteiligungen" von kitzVenture.com, Screenshot der Website vom 24.10.2016 © Screenshot kitzventure.com

Unbekannter Investor

Im Oktober 2016 hat eine exemplarische Nachfrage der trend-Redaktion bei der Österreichischen Post AG hat ergeben, dass kitzVenture dort auch gänzlich unbekannt ist. Man war dort mit der Angabe, kitzVenture halte eine Minderheitsbeteiligung, auch gar keineswegs glücklich. Post-Sprecherin Kathrin Schrammel erklärte: "Wir werden uns bemühen, dass der Hinweis auf uns möglichst bald von dieser Website entfernt wird." Bis zum Jänner 2017 ist das der Post allerdings nicht gelungen. Im Gegensatz zu Volkswagen, der OMV und Wirecard. KitzVenture dürfte auf die entsprechenden Aufforderungen der Post ebenso wenig reagieren wie auf die Zahlungsaufforderungen der Medien, die Rechnungen für die Inserate zu begleichen.

Die von kitzVenture behaupteten "Minderheitsbeteiligungen" an den angeführten Unternehmen dürften jedoch ebenso einzuordnen sein wie eine 250-Euro-Beteiligung an einem Start-up. Dass kitzVenture aus der Entwicklung von Umsatz und Mitarbeiterzahl der Österreichischen Post, der OMV oder von Facebook ableitet, es als Private-Equity-Gesellschaft selbst zu verstehen, Wachstum zu erzeugen und auch umzusetzen sollte eher abschreckend wirken.

kitzVenture über die "Beteiligungen" © Screenshot kitzVenture.com

Dass kitzVenture obendrein dreist behauptet, die Unternehmen, an denen beteiligt sei, wären entweder in enger Zusammenarbeit mit kitzVenture dabei, ihr Geschäftsmodell auf dem Markt zu etablieren oder sie befänden sich auf überdurchschnittlichem Wachstumskurs sollte ebenso die Alarmglocken schrillen lassen. Zu glauben, Mark Zuckerberg habe sein Geschäftsmodell mit kitzVenture abgesprochen, ist schlichtweg fahrlässig.

Ähnlich gelagert war die auf der Website des Unternehmens angeführte Unterstützung durch den Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler. Er wurde im Oktober 2016 noch auf der Website an prominenter Stelle als "Mitglied des Beirats" angeführt. Auf eine Anfrage des trend erklärte Winkler jedoch nur in der Gründungsphase des Unternehmens im Jahr 2015 im Beirat gewesen zu sein. "Ich habe dieses Amt allerdings schon lange wieder zurückgelegt und war auch nie operativ tätig", sagt Winkler. "Ich werde mich bemühen, dass der Hinweis auf meine Person möglichst rasch von der Website genommen wird." Sein Eintrag ist mittlerweile gelöscht.

Anfang 2017 bestehen das Team und der Beirat auf der Website von kitzVenture nur noch aus Olaf Wittbrodt (Geschäftsführender Gesellschafter) und sowie den zwei Beiratsmitgliedern Joachim Graf (Zukunftsforscher und Publizist) und Markus Miller (Gründer des spanischen Medien- und Beratungsunternehmens Geopolitical.Biz mit Sitz auf Mallorca).

Warnung der Finanzmarktaufsicht

Privatpersonen, die dennoch überlegen, in Start-ups zu investieren sollten sich angesichts der erwähnten Risiken jedenfalls gut überlegen, ein Investment über kitzVenture zu platzieren. Bei allen grundsätzlichen Risiken, die es bei Investments in Start-ups gibt, dürfte das Risiko eines Totalverlusts in diesem Fall noch erheblich größer sein. Und was die in Aussicht gestellte Verzinsung von 9,75 Prozent betrifft: Hier gilt es, eine alte Weisheit zu beachten, die da sagt: "Was zu gut klingt um wahr zu sein, ist in der Regel auch nicht wahr."

Das ist auch im Sinne der Finanzmarktaufsicht FMA, die zu Beginn des Jahres 2017 eine eindringliche Warnung vor hochriskanten Finanzprodukten ausgegeben hat, die teilweise aggressiv beworben werden. Die FMA erklärt auf Anfrage des trend: "Wir haben kitzVenture aufgrund der vielen Anfragen bereits auf dem Radar. KitzVenture betreibt aber kein konzessionspflichtiges Geschäft. Es handelt sich jedoch um ein öffentliches Angebot, für das die Prospektpflicht gilt, und das Angebot ist mit einem Prospekt unterlegt.

Binäre Optionen, FX-Trading: Die Finanzmarktaufsicht FMA warnt vor hochriskanten Finanzprodukten. © iStock / MCCAIG

So lange keine Straftat vorliegt kann die FMA allerdings nicht von sich aus tätig werden. Auch wenn die Behörde bei derartigen Angeboten prinzipiell Bauchweh hat. Anleger sollten sich, so der Rat der FMA, in keinem Fall von Chancen verlocken lassen, sondern stets die Risiken dieser Geschäfte abwägen und sich außerdem über die Berechtigung des Anbieters informieren. "Keine Geschäfte tätigen, für die keine verständlichen und transparenten Informationen zur Verfügung stehen", warnt FMA-Chef Helmut Ettl und weiter: "Wir raten Privatanlegern davon ab, ohne Risikoaufklärung und angemessene Beratung in derartige Instrumente zu investieren. Derartige Produkte eignen sich nicht für eine nachhaltige Geldanlage. Schon gar nicht als Einzelinvestment von Privatanlegern."